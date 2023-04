Programski svet RTVS na seji tudi o težavah zaradi zakonodaje o predvolilni kampanji

Programski svet se bo na seji seznanil še z delovanjem spletnega portala MMC in njegovimi statusnimi in organizacijskimi spremembami.

Foto: Ana Kovač

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo na današnji seji med drugim obravnaval odzivno poročilo vodstva na letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, informacije o realizaciji programsko-produkcijskega načrta od januarja do marca letos ter poročilo o analizi težav, ki jih RTVS povzroča zakonodaja o predvolilni kampanji

Svetniki se bodo seznanili z analizo težav, ki jih RTVS povzroča trenutna zakonodaja o predvolilni in predreferendumski kampanji. RTVS težave povzroča predvsem status parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Pred volitvami so bili soočeni z dilemo, kam uvrstiti posamezne stranke, saj jasne definicije ni, uvrščenost pa je ključna pri odmeri programskega časa.

Ob tem opozarjajo tudi na veliko število strank in kandidatov, ki jim morajo po zakonu zagotoviti enako obravnavo, saj ob velikem številu kandidatov pravih soočenj ni mogoče pripraviti, so zapisali v analizi.

Leta 2022 je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Marica Uršič Zupan prejela rekordno število odzivov občinstva, obravnavala pa jih je 4757. Po besedah varuhinje zato niso izpolnili vseh ciljev, ki jih bodo naslavljali tudi letos. To so okrepitev dialoga s programskimi ustvarjalci, podpora neposrednim stikom z občinstvom, pogostejše odzivanje na gostovanje v medijih in nadgradnja spletne strani, ki bi omogočila še boljši dostop za širšo javnost, je v odzivnem poročilu zapisal v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough.

Varuhinja je lani prejela raznolik nabor odzivov, ki so bili povezani s supervolilnim letom in referendumi, radijski programi pa so prejeli največ odzivov na informativne vsebine in izbor glasbe. Veliko odzivov pa se je nanašalo tudi na stavko na RTVS, rabo jezika, dostopnost vsebin za invalide, tehnične težave, oglaševanje in plačevanje rtv-prispevka.