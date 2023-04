Grah Whatmough bo moral programskemu svetu RTVS odgovarjati na neprijetna vprašanja

Programski svet RTV Slovenija bo danes na zahtevo skupine programskih svetnikov, v kateri so vsi trije predstavniki zaposlenih v svetu, razpravljal o odgovornosti v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha v zvezi z dvema sodbama sodišč, o neukrepanju zaradi upada gledanosti in o informacijah glede kršitev delovne zakonodaje.

Programski svetniki Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Gregor Drnovšek, Aleksander Hribar in Robert Pajek, ki so predstavniki zaposlenih, ter Geza Filo, Alenka Gotar, Rok Hodej in Branimir Piano od v. d. generalnega direktorja zahtevajo, da programskemu svetu predstavi svoje odgovore na sodbi višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Po eni od njiju je bilo njegovo imenovanje na čelo zavoda januarja 2021 nezakonito, po drugi pa je bila nezakonita njegova razrešitev direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak avgusta 2021.

Programski svetniki: Razmere so skrb vzbujajoče!

Ker so Gorščakovo med drugim razrešili zaradi očitkov o neukrepanju ob padcu gledanosti, so zaman pričakovali, da bo Grah Whatmough glede na letošnje podatke o upadu gledanosti programov TVS zahteval odgovornost tudi od zdajšnjega v. d. direktorja nacionalne televizije Uroša Urbanije, so zapisali v zahtevi za sklic izredne seje programskega sveta.

Razmere v javnem zavodu so po njihovi oceni skrb vzbujajoče tudi, ker je delovna inšpekcija ugotovila številne kršitve. Zanje je po njihovem mnenju odgovorno vodstvo zavoda na čelu z Grahom Whatmoughom.