Grah Whatmough: Ne bom odstopil #video

"Sodbo smo prejeli tudi na RTV Slovenija. Odločitev spoštujemo, se pa z njo ne strinjamo. Tudi zato, ker je ta sodba v diametralnem nasprotju s sodbo prvostopenjskega sodišča, se bomo obrnili na vrhovno sodišče in vložili predlog za dopustitev revizije v tem postopku," je v izjavi za javnost povedal v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough in dodal, da kljub pozivom zaposlenih ne namerava odstopiti.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je pritrdilo pritožbi nekdanjega direktorja RTVS Igorja Kadunca, da Whatmoughovo vodenje dveh enoosebnih družb, pri čemer v eni od njiju ni bilo zaposlenih, ne izkazuje usposobljenosti in izkušenj za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov.

Odločitev spoštujemo, se pa z njo ne strinjamo

Odločitev višjega sodišča je danes prvič komentiral Grah Whatmough, ki je pojasnil, da kljub pozivom zaposlenih ne namerava odstopiti. Grah Whatmough namreč meni, da izpolnjuje formalne pogoje za vodenje velikih sistemov.

"Sodbo smo prejeli tudi na RTV Slovenija. Odločitev sodišča spoštujemo, se pa z njo ne strinjamo iz več razlogov. Ustaljena praksa RTVS, ki nam jo je uspelo dokazati na prvostopenjskem sodišču, označi za popolnoma nerelevantno, po drugi strani se argumentacija višjega sodišča v celoti nanaša na gospodarske družbe in ne na javne zavode oziroma posebej na RTVS kot javni zavod posebnega pomena, za katerega veljajo posebna zakonska določila, predvsem glede položaja vodstva in odgovornih urednikov," je pojasnil Grah Whatmough. Ker je sodba v diametralnem nasprotju s sodbo prvostopenjskega sodišča, nameravajo na vrhovno sodišče vložiti predlog dopustitve revizije v tem postopku.

"Odločitev višjega sodišča ne vpliva na delo RTVS, saj sam opravljam delo v. d. generalnega direktorja neposredno na podlagi novele, katere del je pred časom zadržalo ustavno sodišče," je še dodal.

Grah Whatmough: Moje imenovanje novih urednikov ni sporno

Po besedah Grah Whatmougha njegovo imenovanje novih urednikov ni sporno, saj to spada med tekoče posle vršilca dolžnosti. "Vsak medij mora imeti odgovornega urednika po zakonu o medijih in zakonu o RTVS in slučajno stanje, ko je kar precejšnjemu številu urednikov potekel mandat, so bili vsi imenovani za polni mandat, saj stanje mojega položaja ne sme vplivati na to," je še pojasnil Grah Whatmough.

V. d. generalnega direktorja je zavrnil ugibanja o tem, da se na RTVS poslavljajo od sedanje družbe za merjenje gledanosti in da se na tem področju pripravlja prenova. Kot je pojasnil, do konca leta 2024 ne bo nobenih sprememb, saj imajo z izvajalci merjenja podpisano pogodbo.

Več o tem, kakšne spremembe načrtujejo na področju merjenja gledanosti, poslušanosti in branosti, si lahko ogledate v spodnjem posnetku.