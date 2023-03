Milosavljević: Grah Whatmough in Urbanija sta na položajih nezakonito

"Imamo paradoksalen položaj, da so osebe, ki so sodelovale v kampanji proti noveli zakona o RTV in pri vložitvi zahteve za ustavno presojo zakona, v resnici imenovane nezakonito," ob odločitvi sodišča glede imenovanja generalnega direktorja RTV in razrešitve prejšnje direktorice TV Slovenija pravi profesor Marko Milosavljević s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. "Menimo, da sodišče vseh argumentov in dejstev ni upoštevalo, zato bomo proučili možnosti uporabe drugih pravnih sredstev," pa so odločitev sodišča komentirali na RTV.

Senat Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je včeraj odločil, da je bila razrešitev Natalije Gorščak z mesta direktorice Televizije Slovenija avgusta 2021 nezakonita, pred tem pa so 8. marca na istem sodišču odločili, da je bilo nezakonito tudi imenovanje Andreja Graha Whatmougha za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija. "Nezakonito imenovani direktor je nezakonito razrešil direktorico televizije," je komentirala nekdanja direktorica Televizije Slovenija Nataljia Gorščak, na mesto katere je Grah Whatmough 18. julija 2022 imenoval Uroša Urbanijo.

Delovno in socialno sodišče je lani ugodilo pritožbi nekdanje direktorice nacionalne televizije zoper odločitev takratnega generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, ki jo je 20. avgusta 2021 razrešil s tega položaja. Kot razlog je navedel neizvrševanje njegovih navodil, naj preveri vzroke za manjšo gledanost programov nacionalne televizije. Poleg tega je bil po njegovih besedah presežen finančni načrt Televizije Slovenija za leto 2019, pri čemer ni zaprosila za ustrezno soglasje takratnega generalnega direktorja zavoda Igorja Kadunca.

Vodstvo RTV je sporočilo, da so odločitev sodišča glede nezakonite razrešitve Gorščakove prejeli in jo spoštujejo, menijo pa, "da sodišče vseh argumentov in dejstev ni upoštevalo, zato bodo proučili možnosti uporabe drugih pravnih sredstev".

Pravna mreža za varstvo demokracije: Odločitve sodišča so bile politično motivirane

Do odločitve sodišča so kritični na Pravni mreži za varstvo demokracije, kjer pravijo, da se Gorščakova ne bo vrnila na položaj. "Sodišče je tožnici prisodilo nadomestilo razlike v plačah, ker pa ji je mandat direktorice v teh dneh potekel, ne bo vrnjena na funkcijo. Glede trenutnega vodstva je to dodaten dokaz, da njegove odločitve niso bile strokovno, ampak politično motivirane," menijo.

Milosavljević: Ti dve ključni osebi sta na položaj imenovani nezakonito

Profesor Marko Milosavljević s FDV medtem meni, da je bila odločitev sodišča glede razrešitve Natalije Gorščak z mesta direktorice Televizije pričakovana, kot je bila pričakovana tudi odločitev v zvezi s prvim imenovanjem generalnega direktorja RTV Graha Whatmougha. Kot pravi, "imamo dva vodstvena človeka, dve ključni osebi, torej vršilca dolžnosti generalnega direktorja TV Slovenija in vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija, na teh položajih nezakonito".

Ob tem dodaja, "da to veliko pove o vodstveni strukturi RTV Slovenija, o njihovi legitimnosti in o dejstvu, da je ustavno sodišče odločalo predvsem na podlagi, ali bi izvajanje novele zakona o radioteleviziji Slovenija škodovalo njihovim osebnim koristim ali interesom, da ostanejo na funkcijah".

Foto: STA , "Imamo paradoksalen položaj, da so osebe, ki so sodelovale v kampanji proti noveli zakona o RTV in pri vložitvi zahteve za ustavno presojo zakona, v resnici nezakonito nastavljene," je v izjavi za Siol.net še poudaril Milosavljević.

Pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o RTV SLO so sicer na ustavno sodišče vložili predsednik programskega sveta Peter Gregorčič, generalni direktor Andrej Grah Whatmough, direktor TV SLO Uroš Urbanija in namestnica predsednika nadzornega sveta Tamara Besednjak Valič.

"Gre za absurden položaj, ki veliko pove o naravi ljudi na teh položajih"

Milosavljevič je poudaril tudi, da je ustavno sodišče zadržalo novelo zakona, ne da bi ugotavljalo, ali je novela zakona kot taka nepravilna, ampak zgolj na podlagi tega, ali bi bili morda isti ljudje, ki so bili nezakonito nastavljeni, zaradi tega oškodovani.

"Mislim, da gre za absurden položaj, ki veliko pove o po eni strani o naravi ljudi na teh položajih, ki so bili nezakonito nastavljeni in ki na tem položaju vztrajajo ob vsej izgubi legitimnosti in zdaj tudi legalnosti, hkrati pa nam veliko pove tudi o odločitvi, predvsem o tistih petih sodnikih, ki so odločili za zadržanje novele zakona o RTV, in da je ta njihova odločitev bila napačna ter je hkrati s tem izgubila tako rekoč še zadnji kanček smiselnosti," meni Milosavljević.

"Edini, ki je bil, formalno gledano, pravilno izbran, je Gregorčič"

Foto: Ana Kovač Po mnenju Milosavljevića je edini, ki je bil po svoje, formalno gledano, pravilno izbran, predsednik programskega sveta Peter Gregorčič. Toda hkrati profesor opozarja, da tudi tukaj še nihče ni natančno odgovoril na vprašanje, kako je mogoče, da je ustavno sodišče, ko je odločalo o zadržanju, pozabilo na zadržanje 18. člena, ki govori o formiranju in konstituiranju novega sveta RTV in tudi o tem, da s tem trenutkom preneha mandat sedanjemu programskemu svetu in nadzornemu svetu.

"S tem se pravzaprav nihče ne ukvarja. Ustavno sodišče je samo v obrazložitvi, nekje mimogrede, zapisalo, da naj trenutni organi nekako nadaljujejo svoje delo, ampak po mojem laičnem poznavanju tudi evropskih pravnih norm in zakonov v tujini ali odločitev ustavnih sodišč v tujini je to popolnoma neprimerno, saj se ustavno sodišče tudi v sami odločbi ne opredeli do 18. člena, ga ne zadržuje oziroma ga sploh ne omenja," še meni Milosavljević. Sklepa, da 18. člen v resnici ni bil zaustavljen, ker bi s tem prenehal mandat programskemu svetu in tudi v. d. predsednika programskega sveta.

"Nekdo bo rekel, da je to dlakocepsko, ampak je pomembno, tako kot je pomembno, da imamo zakonito izbranega generalnega direktorja in ali imamo po eni strani zakonito prej razrešeno direktorico televizije in nato nastavljenega novega direktorja televizije. Vršilec dolžnosti vodstva javne radiotelevizije se, pravno gledano, lomi na čisto vseh ravneh in samo odraža svojo ne le nelegitimnost, ampak tudi nelegalnost," je sklenil v izjavi za Siol.net.