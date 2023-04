Zaupanje v RTVS najnižje doslej

Najbolj zaupanja vredna institucija po mnenju anketiranih ostajajo slovenska mala podjetja, tem pa je stopnja zaupanja v primerjavi z zadnjim merjenjem javnega mnenja v oktobru 2022 upadla za tri točke in na lestvici od -100 do 100 znaša 58.

Na drugo mesto se je tudi tokrat uvrstila civilna zaščita (stopnja zaupanja 49), na tretje pa podjetja oziroma organizacije, kjer anketirani delujejo (stopnja zaupanja 31).

Vojska gor, policija dol

Četrto mesto je zasedla vojska, ki je napredovala za dve mesti (stopnja zaupanja 24), na petem mestu pa je policija (stopnja zaupanja 18), ki je na prejšnjem merjenju zasedla četrto mesto. Sledijo še šolstvo, velika slovenska podjetja in spletne trgovine, s čimer se seznam institucij, ki jim ljudje bolj zaupajo, pravzaprav konča.

Zadnje štiri institucije so sicer utrpele opazen upad zaupanja, za velika slovenska podjetja in spletne trgovine je značilen trend upadanja zaupanja že od meritve marca 2021, medtem ko je vojska ena od redkih institucij, ki v zadnjega pol leta ni izgubila zaupanja.

Mediji pridobili nekaj zaupanja, RTVS najslabše doslej

Na dnu lestvice ostajajo objave na družbenih omrežjih (-78), na predzadnjem mestu pa so stranke opozicije, ki od zamenjave oblasti po aprilskih volitvah še vedno beležijo občutnejši upad zaupanja (-60), podobno nizko stopnjo zaupanja pa imajo še cerkev (-55) ter mediji (-52), ki pa so v zadnje pol leta nekaj zaupanja pridobili.

Mesto pred mediji na splošno je Radiotelevizija Slovenija, ki je izgubila še štiri točke in z -46 dosegla najnižji rezultat, odkar Valicon to institucijo spremlja v raziskavi Ogledalo Slovenije, in sicer od aprila 2018.

Zaupanje upadlo pri predsedniku vlade, vladi in tudi koaliciji

V primerjavi s predhodno meritvijo oktobra lani je največ zaupanja izgubila institucija predsednika vlade, ki je izgubila 23 točk in dosegla stopnjo zaupanja -25. Velik padec upad je zabeležila tudi vlada, ki je izgubila 15 točk in dosegla stopnjo zaupanja -37, deset točk pa so izgubile stranke vladne koalicije, ki imajo stopnjo zaupanja -39.

Upadlo je tudi zaupanje v zdravstvo, to je izgubilo sedem točk in ima stopnjo zaupanja -10, v institucijo predsednika republike, ki je izgubila šest točk in dosega stopnjo zaupanja -6, v banke, ki so s padcem petih točk pristale pri stopnji zaupanja -24, ter sindikate, ki so izgubili enako število točk in dosegli stopnjo zaupanja -40.

Nobena od opazovanih institucij v zadnjega pol leta ni zabeležila rasti zaupanja, kar je prvi tak primer po maju 2015, so dodali.

Med najbolj zaupanja vrednimi poklici so gasilci, reševalci in medicinske sestre, pa tudi znanstveniki in (mali) podjetniki.

Najmanjšo stopnjo zaupanja beležijo politiki, ministri, duhovniki, sindikalisti in državni uradniki.

Valicon z raziskavo javnega mnenja Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s splošnim stanjem v Sloveniji. Stopnjo zaupanja merijo po štiristopenjski lestvici, pri čemer so posamezniki lahko odgovorili s sploh ne zaupam, bolj ne zaupam, bolj zaupam in zelo zaupam.