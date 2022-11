Zadnja anketa kaže, da bomo najverjetneje dobili prvo predsednico države

V Valiconu ocenjujejo, da je bila v prvem krogu glavna neznanka, kakšni bodo rezultati taktičnega glasovanja, v drugem krogu pa bo neznanka, kako lahko na izid volitev vpliva volilna udeležba. Pojasnili so, da bi pri do 70-odstotni udeležbi večino glasov dobila Pirc Musarjeva, ne glede na to, kako se odločijo neopredeljeni volivci. Foto: STA