Objavljena ena zadnjih anket: rezultati napovedujejo spektakularen dvoboj

V zgornji grafiki si poglejte primerjavo Ninamedijine ankete s predhodnimi raziskavami.

Zaradi tesnega rezultata se močno prekrivata tudi oba intervala zaupanja volilne napovedi: Nataša Pirc Musar lahko računa, da bo prejela od 48 do 54 odstotkov glasov, Logarjev interval pa znaša od slabih 46 do skoraj 52 odstotkov glasov udeležencev volitev.

To pomeni, da če bi odvetnica Pirc Musar dosegla spodnji rob volilne napovedi, poslanec Logar pa svojega zgornjega, bi v nedeljo zvečer lahko slavil tudi Logar, še piše Dnevnik. Volilna napoved je sicer zasnovana na stališčih tistih, ki so povedali, da se bodo volitev udeležili (49,1 odstotka), ali so bili glede tega neodločeni (33,1 odstotka).

Koga boste volili v drugem krogu predsedniških volitev? Natašo Pirc Musar 434 glasov + 19,73%

Anžeta Logarja 1702 glasov + 77,36%

Nikogar 64 glasov + 2,91% Oddanih 2200 glasov