Znano je: toliko volivk in volivcev je že oddalo svoj glas

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja v drugem krogu volitev predsednika republike 2022 zadnji dan udeležilo 22.348 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka vseh volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj je predčasno glasovalo približno 4,8 odstotka volivk in volivcev, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK).