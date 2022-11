Mediana: Tik pred drugim krogom v vodstvu Pirc Musarjeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo je za POP TV in Delo opravil Inštitut Mediana, bi 51,7 odstotka vprašanih, ki so dejali, da se bodo predsedniških volitev najverjetneje udeležili, podprlo Natašo Pirc Musar. Anžetu Logarju pa bi naklonili 44,6 odstotka podpore. Drugega kroga naj bi se po anketi udeležilo okrog 50 odstotkov volivcev.

1,3 odstotka verjetnih udeležencev volitev še ne ve, koga bi volili. 1,7 odstotka jih ne bi volilo nobenega od kandidatov v drugem krogu, 0,7 odstotka vprašanih pa odgovora ni želelo podati, poročata Delo in POP TV.

Rezultat predsedniških volitev bo odvisen tudi od volilne udeležbe

Kot je zapisalo Delo, je ob upoštevanju intervala zaupanja teoretično še vedno mogoče, da bi Slovenija dobila prvega desnega predsednika. Javnomnenjski analitiki pa menijo, da bo rezultat predsedniških volitev odvisen tudi od volilne udeležbe: čim večja bo, tem manj možnosti za zmago naj bi imel Anže Logar.

Mediana: Četrtina volivcev se dokončno odloči v zadnjih treh dneh pred volitvami

Po Medianinih podatkih se četrtina volivcev dokončno odloči v zadnjih treh dneh pred volitvami, pri čemer pa v drugem krogu predsedniških volitev ne bo taktičnega glasovanja, saj volivci ne bodo prehajali med kandidatoma. Ključna bo torej volilna udeležba podpornikov obeh kandidatov, meni Mediana.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je anketo za časnik Delo in POP TV opravil med 7. in 9. novembrom na reprezentativnem vzorcu 718 vprašanih.