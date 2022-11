Predsedniška tekma: "Ključna bo volilna udeležba, sicer bo zelo tesno"

V zadnjo etapo predsedniške tekme pred drugim krogom predsedniških volitev oba kandidata, Anže Logar in Nataša Pirc Musar, stopata samozavestno, oba prepričana v zmago. A čeprav javnomnenjske ankete višjo podporo pripisujejo Pirc Musarjevi, bo veliko odvisno od volilne udeležbe, meni analitik Luka Lisjak Gabrijelčič. "Sicer bo zelo tesno," je dodal. Borut Rončević pa ocenjuje, da med prvo in drugo kampanjo bistvenih premikov ni. Pirc Musarjeva bi sicer kot predsednica utegnila nastopati kot "ženska različica Danila Türka", je menil v pogovoru za spletni portal siol.net.

"Favoritka je gotovo Nataša Pirc Musar, a mislim, da obstaja možnost, da se zgodi tista dinamika, ki smo jo videli leta 2016 pri Donaldu Trumpu, pri brexitu in podobno, da zaradi tega, ker je nekako samoumevno, kdo bo zmagovalec, to na nek način ustvarja prednost tudi za protikandidata," je trenutno stanje v predsedniški bitki za siol.net ocenil Luka Lisjak Gabrijelčič.

Po mnenju Boruta Rončevića je Pirc Musarjeva v prednosti po doslej opravljenih anketah "ne zaradi svojih do sedaj izraženih državniških kvalitet, ampak predvsem zaradi strukture slovenskega volilnega telesa". Prednost Musarjeve pa, kot je ocenil, še ne pomeni, da bo na volitvah dejansko tudi zmagala.

"Edino orožje morda ni prava vsebina"

Volilna udeležba je po mnenju Lisjak Gabrijelčiča glavno vprašanje. V drugem krogu, še meni, utegne biti primerljiva z volitvami pred petimi leti. "Logar lahko po moji oceni računa na petino volilnega telesa, volivce iz prvega kroga in volivce Janeza Ciglerja Kralja. In mislim, da bodo šli ti na volišča v drugem krogu z velikim navdušenjem." Foto: Bojan Puhek Medtem ko se je po mnenju Lisjak Gabrijelčiča Pirc Musarjeva v drugem krogu odločila za bolj agresivno kampanjo, je Logar, po njegovem, "pravilno ugotovil, da mu pravzaprav ni potrebno delati nič – da je boljše, da ohranja relativno medlo retoriko in držo, ker že ima nekako zagotovljene tiste glasove, s katerimi se lahko prebije tudi do zmage," je dejal.

V dosedanjih nastopih Pirc Musarjeve pa Rončević po svoji oceni ni zaznal "neke res hude agresivnosti" in meni, da se trudi biti uglajena.

"Mi pa ne daje nobenega občutka, da bi želela kot predsednica kakorkoli prispevati k pomirjanju duhov v slovenskem političnem prostoru. Kar pa je nekaj, kar zelo zelo potrebujemo. Pravzaprav se celo bojim, da bo, v kolikor bo izvoljena za predsednico Republike Slovenije, nastopala kot ženska različica Danila Türka, ki je v tem smislu, po moji oceni, deloval dokaj negativno," je zadnje nastope Pirc Musarjeve ocenil Rončević.

Menil je tudi, da v kampanji Musarjeve neke posebnosti ni: "Uporablja edino orožje, ki ga ima na razpolago in to je, da se trudi Anžeta Logarja čimbolj povezati z SDS in z Janezom Janšo. To je pravzaprav edina realna vsebina njene kampanje, ki pa morda tudi ni čisto prava vsebina, če smo iskreni."

Pri Logarju pa je Rončević zaznal "neko željo biti nekje na politični sredini, željo ne razdvajati ampak združevati Slovenke in Slovence na tistih področjih, kjer je to možno". Logarjeva drža se mu ob poznavanju njegovega dela zdi precej oziroma popolnoma iskrena.

Po dvajsetih letih jasen spopad med levico in desnico

Kot je v pogovoru za siol.net še dejal Lisjak Gabrijelčič, gre sicer po njegovem za prvo kampanjo v zadnjih dvajsetih letih, kjer imamo zelo jasno predstavljen "spopad med levico in desnico, med levo sredino in desno sredino, česar ni bilo vse od leta 2002". Bo pa volilna udeležba glavno vprašanje, je opozoril.

Ob pričakovanjih, da bo volilna udeležba med 42 in 46 odstotki, Logar v drugi krog tako vstopa že z okoli 20 odstotki vseh volivcev, je še komentiral Lisjak Gabrijelčič, kar je po njegovem mnenju visoko in se potrjuje tudi v anketah. "Če mu uspe pridobiti še en majhen delež Prebiličevih glasov, mogoče Senčarjeve, kar je skupaj tretjina njunih glasov, je Logar že pri 50-ih odstotkih, seveda pri volilni udeležbi, kakršna je bila pred petimi leti," je še ocenil za naš portal.

Če bo volilna udeležba med 46 in 48 odstotki ali višja, ima več verjetnosti za zmago Pirc Musarjeva, še ocenjuje Lisjak Gabrijelčič. Če se bo nedeljska volilna udeležba ustavila pri 42 odstotkih, pa bo po njegovem "zelo tesno".

Volilna udeležba se Borutu Rončeviću zdi zagotovo pomembna, a o razmerju volivcev in podpori kandidatoma ni želel špekulirati. Foto: Daniel Novakovič/STA "Kar zadeva Anžeta Logarja v primerjavi z zadnjimi predsedniškimi volitvami, na katerih sta iz stranke SDS nastopila Milan Zver in Romana Tomc, zaznam zelo močan premik k sredinskim volivcem, kar se mu, glede na rezultate prvega kroga, v bistvu kar precej obrestuje. In to bi lahko morda bil pomemben nauk za ta čedalje bolj histerizirani politični prostor - torej ne samo za desne stranke, za katere ocenjujem, da delujejo v smeri poskusa sodelovanja, pomirjanja, ampak predvsem bolj za levi del političnega spektra, ki pa pravzaprav deluje zelo zelo ločevalno," pa je o tem, kaj lahko pričakujemo v nedeljo, za siol.net še dejal Rončević.