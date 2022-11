Logar in Pirc Musarjeva na prvem soočenju brez večjih razhajanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Logar in Nataša Pirc Musar

Anže Logar in Nataša Pirc Musar Foto: Ana Kovač/STA

Predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar sta na nocojšnjem soočenju na TV Slovenija predstavila svoja stališča pred drugim krogom volitev, ki bo v nedeljo, 13. novembra. Pogledi kandidatov na glavne problematike, ki so bile naslovljene na soočenju, so se v večini prekrivali, je pa Pirc Musarjeva protikandidata Logarja kritizirala zaradi njegovega domnevnega distanciranja od stranke SDS.

Oba predsedniška kandidata sta na današnjem soočenju poudarila, da Slovenijo, Evropo in svet zaradi negotovih gospodarskih razmer in vojne v Ukrajini čakajo težki časi. Pohvalila sta nekatere ukrepe vlade Roberta Goloba, predvsem draginjski dodatek, in opozorila, da se je vlada prepočasi odzvala s pomočjo gospodarstvu.

Tako Logar kot Pirc Musarjeva obsojata agresijo Rusije nad Ukrajino, pohvalila sta tudi podporo EU napadeni državi. Pirc Musarjeva je sicer izrazila mnenje, da se Evropska unija premalo zavzema za mir in da bi morala Ukrajina izraziti pripravljenost za pogajanje z Rusijo, Anže Logar pa je dejal, da si EU že prizadeva za dosego miru, a da se je z državo, kot je Rusija, ki z napadi na energetsko infrastrukturo Ukrajine otežuje življenje civilistom, zelo težko pogajati.

Oba kandidata sta se tudi strinjala, da je treba več vlagati v slovensko vojsko in da si je treba v prihodnje prizadevati za izboljšanje kulture dialoga. Oba sta bila nekoliko kritična do prvakov strank Gibanje Svoboda in SDS zaradi njunih ostrih besed po prvem krogu predsedniških volitev.

Nataša Pirc Musar je Anžetu Logarju sicer očitala, da se poskuša distancirati od svoje preteklosti v stranki SDS in političnih funkcij, ki jih je zasedal po zaslugi pripadnosti stranki. Logar je dejal, da svoji protikandidatki ne očita ničesar in da bodo o primernosti kandidatov za funkcijo predsednika na koncu odločili volivci.