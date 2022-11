Ne le ostra izjava premierja in Pirc Musarjeve, Logarja po volitvah presenetil tudi mož kandidatke

"Odziv na rezultat po volitvah je presenetljiv. Prvič zaradi ostrine izjav predsednika vlade, drugič zaradi izjave protikandidatke, da bo šlo za spopad vrednot, tretjič zato, ker se je očitno aktivno proti kandidaturi vključil tudi mož kandidatke. To je vsaj nenavadno glede na to, da uradno nima več nobene funkcije pri njeni kandidaturi," je v intervjuju za Siol.net po nedeljskih volitvah med drugim povedal predsedniški kandidat Anže Logar in dodal: "Dajmo, dopustimo, da bi v Sloveniji volitve končno potekale v nekem kulturnem dialogu, na podlagi katerega se bodo volivke in volivci odločali, ne na podlagi ostrih, grozečih besed, ampak na podlagi programa, ki ga posamezni kandidat predstavi za prihodnost Slovenije."

Foto: Ana Kovač Anže Logar se je rodil 15. maja 1976 v Ljubljani. Študiral je na ljubljanski ekonomski fakulteti, kjer je leta 2000 diplomiral, januarja leta 2006 pa je magistriral na fakulteti za podiplomske državne in evropske študije. Deset let pozneje, leta 2016, je doktoriral na fakulteti za uporabne družbene študije. V prvi in drugi vladi Janeza Janše je bil direktor Urada Vlade RS za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije pa je bil uradni govorec predsedstva.



Leta 2014 in 2018 je bil izvoljen za poslanca stranke SDS. Na lokalnih volitvah leta 2010 je bil na listi SDS izvoljen za svetnika v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. Znova je bil izvoljen tudi v letih 2014 in 2018. Leta 2018 je kandidiral za župana Mestne občine Ljubljana in se na koncu uvrstil na drugo mesto.



Julija leta 2014 je bil izvoljen za poslanca v DZ. V mandatu 2014–2018 je deloval kot član mandatno-volilne komisije, odbora za finance in monetarno politiko, za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije. V 7. sklicu DZ je predsedoval Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji.



Julija 2018 je bil drugič izvoljen za poslanca v DZ. V mandatu je deloval kot član odbora za finance in za zunanjo politiko. Bil je predsednik Komisije za nadzor javnih financ. Ob nastopu 14. vlade RS marca 2020 je bil imenovan za ministra za zunanje zadeve.



Kako komentirate svoj rezultat in rezultat preostalih kandidatov? Vas je v prvem krogu kaj še posebej presenetilo?

Z rezultatom sem zadovoljen. Je dobro izhodišče za drugi krog. Dokazuje, da smo s pristopom v kampanji, torej z neposrednim stikom z volivkami in volivci, pa tudi s programom Sodelujmo za prihodnost ponudili prave odgovore na izzive, ki so pred Slovenijo.

Morda me je presenetil nizek odstotek podpore gospodu Milanu Brglezu. Še posebej zato, ker sta ga podprli dve glavni vladni stranki. Ni dosegel rezultata, ki so ga napovedovale ankete pred samimi volitvami.

Kaj je tisto, kar je ključno za to, da se je Nataša Pirc Musar uvrstila v drugi krog? Je bila to podpora Milana Kučana?

Tu nimam odgovora. Volivci so se v izboru med Milanom Brglezom in Natašo Pirc Musar odločili za drugo. Verjetno lahko najdemo razlog tudi v dejstvu, da je ona že dlje časa kandidatka, medtem ko je gospod Brglez pozno vstopil v kampanjo. Nauk te zgodbe je torej ne samo medijska podpora, ampak tudi pravočasen vstop v kampanjo. Tajming je eden ključnih razlogov za dober rezultat na volitvah.

Ali za Natašo Pirc Musar stoji tranzicijski kapital? Se strinjate z izjavo Milana Brgleza?

To je dejal Milan Brglez. In potem tudi razlagal na soočenjih. Kot veste, sem že na začetku kampanje dejal, da drugih kandidatov ne bom ocenjeval. Na koncu koncev je to stvar medijev in volivcev. Sklep prepuščam njihovi presoji.

"Tajming je eden od ključnih razlogov za dober rezultat na volitvah," meni predsedniški kandidat Anže Logar. Foto: Ana Kovač Vsi smo videli poslovno hobotnico Aleša Musarja. Ali je vam popolnoma jasna in ali se vam zdi pregledna in nesporna?

Meni je jasna. Zelo spominja na način poslovanja Darka Horvata. Če se ne motim, je bil gospod Musar do leta 2003 finančni svetovalec Darka Horvata. Če pogledate sheme podjetij Darka Horvata in sheme gospoda Musarja, vidite podoben model poslovanja. Ni pa na meni, da sodim o tem.

O poslovanju z davčnimi oazami imam sicer svoje mnenje, še posebej kot nekdanji predsednik preiskovalne komisije za zlorabe v bančnem sistemu. Tudi takrat smo preučevali tok denarja iz Slovenije v davčne oaze. V času pred finančno krizo se je v te oaze steklo približno toliko sredstev, kot je kasneje znašala bančna luknja. Skratka, denar je šel ven iz Slovenije, a se ni nikoli vrnil. Je pa stvar posameznika, da se odloči, ali ga takšno poslovanje moti ali ne. Mene moti.

Kakšen je vaš odnos z Natašo Pirc Musar? Zdi se, kot da se dobro razumeta.

Vedno ohranjam spoštljiv dialog. Spoštujem tudi vse, ki so se odločili za kandidaturo. Kot ste lahko opazili, nisem uporabil ostrih besed zoper kandidatko in jih ne nameravam niti v nadaljevanju kampanje. Protikandidatka se zdi da nima podobnega pogleda. V zadnjem času je kar precej ostra do mene, ampak svojega načina komuniciranja zaradi tega ne bom spreminjal. Vsako minuto časa, ki ga imam na voljo do 13. novembra, nameravam posvetiti dialogu z volivkami in volivci.

"V zadnjem obdobju je kar precej ostra do mene," je Logar dejal o odnosu s protikandidatko Natašo Pirc Musar, ob tem pa dodal, da zaradi tega svojega načina komuniciranja ne bo spreminjal. Foto: Ana Kovač

Ali vam je prihod gospoda Janeza Janše v volilni štab na volilno nedeljo škodil?

Zakaj? Mislim, da je stvar človeške poštenosti, da na volilni dan, torej ob spremljanju rezultatov, povabiš prvaka stranke, ki te je podprla v tej kampanji. Zato sem povabil tako predsednika SDS kot predsednika SLS in vesel sem, da sta oba prišla v štab, kjer smo skupaj spremljali rezultate. In če se ne motim, je enako ravnala tudi protikandidatka gospa Pirc Musar. Tam sem videl predsednika Piratov. Verjetno je bil tam predsednik stranke Zelenih, prišli so tudi podporniki, ki so se javno izpostavili. Če predsednikov strank, ki me podpirajo, ne bi povabil na spremljanje rezultatov, bi pa res lahko rekli, da se grem skrivalnice.

Kakšna je vloga Janeza Janše v vaši volilni kampanji? Vam da kakšen nasvet?

S predsednikom stranke sem bil v tem mesecu kampanje redko v stikih. Mislim, da sva se videla vsega skupaj dvakrat, pa še to na sejah poslanske skupine. Moja kampanja je ločena, z ljudmi, ki sem jih okoli sebe zbral zato, ker zaupam njihovemu delu, njihovemu načinu razmišljanja in smo si podobni po vrednotah, ki jih zastopamo. Tako bo kampanja potekala tudi v nadaljevanju.

Kakšen vpliv oziroma kakšno vlogo bo imel Janez Janša, če boste izvoljeni za predsednika države?

Enak kot vsak predsednik stranke, ki sedi v državnem zboru. Kot veste, sem pod sloganom Sodelujmo za prihodnost napovedal formalno oblikovanje foruma vrha slovenske politike, na katerem se nameravam redno sestajati z vsemi nosilci slovenskih političnih funkcij, hkrati pa tudi z vsemi predsedniki strank, ki so v državnem zboru. Ne bom delal nikakršne razlike, ne glede iz katere stranke bo kdo prihajal, ne glede kako velika je stranka. Do vseh bom ohranil enak odnos.

"Če predsednikov strank, ki me podpirajo, ne bi povabil na spremljanje rezultatov, bi pa res lahko rekli, da se grem skrivalnice," meni predsedniški kandidat, ki je v volilni štab povabil predsednika SDS Janeza Janšo in predsednika SLS Marka Balažica. Foto: Ana Kovač

"Ne bomo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo. To bi bilo nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let, in tega si zagotovo nihče ne želi," je po objavi rezultatov prvega kroga predsedniških volitev dejal premier Robert Golob. Kaj pravite na njegove besede?

Najprej kontekst. Mislim, da je to prva izjava, potem ko je kandidat Gibanja Svoboda dobil 16 odstotkov glasov. Morda lahko del te ostrine iščemo v razočaranju nad rezultatom kandidata glavne koalicijske stranke. Kot drugo, nekaj intelektualne poštenosti je vendarle treba ohraniti v teh izjavah. Nisem kandidat SDS. Sem neodvisni kandidat s podporo SDS in SLS, tako kot je Nataša Pirc Musar neodvisna kandidatka s podporo Piratov, Zelenih in zdaj tudi Gibanja Svoboda ter SD. Je pa res, da se me poskuša etiketirati in na ta način omejiti doseg moje kampanje. Ki pa je res čisto iskrena, sprejeta pred letom dni in glede na rezultate prvega kroga volitev tudi dobro sprejeta med volivkami in volivci.

To, kar je tu nekako presenetljivo, je ostrina izjave. Izrekel jo je namreč predsednik vlade, najmočnejša oseba v državi, nekdo, ki ima škarje in platno, da kroji našo prihodnost. Pravzaprav avtoritarno pravi, da vlada ali on ne bosta dovolila, da je nekdo po volji ljudi izvoljen na položaj predsednika republike. Slovenija je demokratična republika in ne čas, torej 21. stoletje, ne kraj, Slovenija, po mojem mnenju nista primerni za takšno izjavo. V demokratični republiki ima oblast ljudstvo, ki se izraža na volitvah, kjer vsak odda svoj glas in ima vsak glas enako težo.

"Odziv na rezultat po volitvah je presenetljiv. Prvič zaradi ostrine izjav predsednika vlade, drugič zaradi izjave protikandidatke, tretjič zato, ker se je očitno aktivno proti kandidaturi vključil tudi mož kandidatke," pravi Anže Logar. Foto: Ana Kovač

Odziv na rezultat po volitvah je presenetljiv. Prvič zaradi ostrine izjav predsednika vlade, drugič zaradi izjave protikandidatke, da bo šlo za spopad vrednot, tretjič zato, ker se je očitno aktivno proti kandidaturi vključil tudi mož kandidatke. To je vsaj nenavadno, glede na to, da uradno nima več nobene funkcije pri njeni kandidaturi. Sprašujem se, kaj je razlog za to. Dajmo, dopustimo, da bi v Sloveniji volitve končno potekale v nekem kulturnem dialogu, na podlagi katerega se bodo volivke in volivci odločali, ne na podlagi ostrih, grozečih besed, ampak na podlagi programa, ki ga posamezni kandidat predstavi za prihodnost Slovenije.

In to je zdaj še lažje. Imamo samo dva programa, ki kažeta, po kateri poti naj krene Slovenija. Sam želim predstaviti, kaj bomo naredili, kako se bomo pogovarjali, kako bomo sodelovali in kako želim zmagoviti duh Slovencev popeljati tudi v politiko.

Iz teh volitev želim torej spodbuditi glasovanje ‘za’ posamezen program. Imamo že izkušnje iz preteklosti, ko vseskozi glasujemo ‘proti’ nečemu. In kadarkoli je šlo za glasovanje ‘proti’, so bili ljudje kasneje razočarani. Zato pustimo vse te dramatične besede o temnih silah, osredotočimo se na prihodnost in primerjajmo programa protikandidatov.

Kakšna predsednica bi bila Nataša Pirc Musar in kakšen predsednik bi bili vi? Kakšna konkretno je ključna razlika med vama?

Nataše Pirc Musar ne bom ocenjeval, ker mislim, da to ni korektno. Ona bo to najbolje naredila sama. Glede na izzive, ki so pred nami, imam ravno zaradi izkušenj na položaju ministra za zunanje zadeve v teh kriznih časih, ko so geopolitika in mednarodni odnosi ključni dejavnik stabilnosti in bodo v prihodnje igrali najpomembnejšo vlogo, bistveno prednost.

Kot predsednik republike bom lahko takoj uporabil vzpostavljeno mednarodno mrežo. V zadnjih dveh letih in pol sem opravil 150 obiskov, se srečal z državniki iz več kot 50 držav sveta. Takoj lahko začnem pomagati Sloveniji pri umeščanju v mednarodne tokove na način, ki bo koristil ljudem, gospodarstvu, okolju, cenejšim energetskim virom.

Poleg tega imam dolgoletne izkušnje v slovenski politiki, v kateri poznam vse, ki so v njej kdaj delovali ali trenutno delujejo. Pretekle izkušnje sodelovanja s posamezniki iz nasprotnega političnega pola dokazujejo, da znam z vsemi najti skupno točko.

Tretja prednost pa je ta, da nisem konfliktna oseba. Sem zmeren politik, ki vedno najde način za sodelovanje. Mislim, da je to za Slovenijo pomembno še posebej v prihodnjem petletnem obdobju. Da torej opustimo delitve in da skupaj stopimo na pot napredka. Slovenija bo zmagovalka prihodnjega desetletja.

"Pustimo vse te dramatične besede o temnih silah, osredotočimo se na prihodnost in primerjajmo programa protikandidatov," poudarja predsedniški kandidat Anže Logar. Foto: Ana Kovač

Ali ste zagovornik obveznega cepljenja proti covid-19?

Ne, to je stvar posameznika. Sam sem trikrat cepljen. Cepljenje mora biti na voljo. A ne kot obveznost.

Kakšna bo vaša taktika v prihodnjih treh tednih?

Zanimivo, mediji me sprašujete o taktiki. V moji kampanji ni nobene taktike. Jaz sem v tej kampanji stavil na neposreden stik z volivci, to počnem že štiri mesece. Žal zadnja dva tedna zaradi soočenj to ni bilo mogoče. Upam, da bom v prihodnjih dveh tednih lahko nadomestil zamujeno in se spet vrnil med ljudi. Tja, kjer sem najraje.

"Upam, da bom v prihodnjih dveh tednih lahko nadomestil zamujeno in se spet vrnil med ljudi. Tja, kjer sem najraje," je sklenil Logar. Foto: Ana Kovač