Prešteta polovica glasovnic, obeta se drugi krog #vŽivo

Več kot tri tisoč volišč po vsej državi je ob 19. uri zaprlo svoja vrata. Za predsedniški stolček se borijo Nataša Pirc Musar, Anže Logar, Milan Brglez, Vladimir Prebilič, Miha Kordiš, Sabina Senčar in Janez Cigler Kralj. Kdo bo v predsedniški palači nasledil predsednika Boruta Pahorja, bo znano kmalu.

Okoli 68 tisoč volilnih upravičencev oziroma okoli štiri odstotke volivk in volivcev je svoj glas oddalo že na predčasnih volitvah. Danes do 16. ure pa je svoj glas oddalo 589.261 volivk in volivcev oziroma 34,78 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK).