Nataša Pirc Musar: Zaradi tega mi je bilo težje

Po oceni predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar bo šlo v drugem krogu, v katerem se bo po delnih izidih današnjih volitev pomerila z Anžetom Logarjem, zagotovo za spopad vrednot. Kot je dejala, se bo v drugem krogu veliko bolj morala pokazati razlika med njo in Logarjem, ki mu je že čestitala za zmago v prvem krogu. Veseli jo, da je bilo kandidatov za predsedniško mesto sedem, čeprav ji je bilo, ker je bilo na levem bloku kandidatov več, zaradi tega težje. "Ampak to je demokracija," je še dodala.

Delni neuradni izidi današnjih predsedniških volitev po preštetih 70 odstotkov glasovnic kažejo, da je za relativnega zmagovalca Logarja glasovalo 34,01 odstotka volivcev, za Pirc Musarjevo pa 26,89 odstotka.

"Veselim se drugega kroga, veselim se finala," je poudarila Pirc Musarjeva, ki verjame, da je prišel čas za prvo žensko predsednico. Kot je dejala, je na drugi krog pripravljena, saj se ne bo spreminjala in bo še naprej zagovarjala iste stvari.

Po njenem mnenju rezultat kaže, da volivke in volivci ne poslušajo diktatov strank, "da so prepoznali kakovosti neodvisne kandidatke, ki se zaradi te predvolilne kampanje ni spremenila čisto nič in se ne bo".

Poudarila je, da ves čas živi iste vrednote in jih bo še naprej. Veseli jo, da so ljudje te vrednote prepoznali. "Desetletja sem podpornica LGBTQ+ skupnosti, sem za pravico do svobodnega odločanja o rojstvih, za splav. To so stvari, ki mi jih nihče ne more izvzeti iz mojega genskega zapisa," je dodala in napovedala, da se bo vedno borila za te pravice, za vse človekove pravice.

Pirc Musarjeva se je sicer zahvalila vsem volivkam in volivcem, predvsem tistim, ki so glasovali zanjo, pa tudi tistim, ki niso. Volitve so praznik demokracije, je poudarila. Veseli jo, da je bilo kandidatov za predsedniško mesto sedem, čeprav ji je bilo, ker je bilo na levem bloku kandidatov več, zaradi tega težje. "Ampak to je demokracija," je še dodala.