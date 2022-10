Robert Golob: Jaz že zdaj vem, kdo bo poraženec v drugem krogu

"Da smo se skupaj s SD odločili nastopiti na predsedniških volitvah, je odlična popotnica. Ne samo za te volitve. S tem je koalicija tudi bolj trdna. To je pomembno sporočilo za tiste, ki bodo špekulirali, kdo je poraženec volitev. Poraženca bomo spoznali v 2. krogu. In jaz vem že danes, kdo bo poraženec. To je najbolj pomembno. Kdo z leve sredine bo zmagovalec, je manj pomembno kot dejstvo, da leva sredina prevzame predsedniško funkcijo v svoje roke in za naslednjih pet let zagotovi stabilno politično okolje v Sloveniji," je prve delne neuradne izide predsedniških volitev komentiral premier Robert Golob.