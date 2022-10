Brglez: Ta projekt se nadaljuje, ne glede na to, kaj govorijo drugi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Brez dodatnih analiz tega ne morem pojasnjevati. Ta projekt se nadaljuje, ne glede na to, kaj drugi govorijo o tem," je po delnih neuradnih rezultatih predsedniških volitev, ki kažejo na njegov poraz, Milan Brglez odgovoril na vprašanje, zakaj povezava strank SD in Gibanja Svoboda pri njegovi kandidaturi ni bila dovolj, da bi se lahko prebil v drugi krog.

"Nisem razočaran, treba je počakati na malo več preštetih glasov. Hvala vsem, ki so glasovali zame in vsem, ki so se sploh udeležili volitev," je še dodal.

Več sledi ...