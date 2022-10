Anže Logar: Ni bilo enostavno

V predsedniški kampanji Logar kot svoj cilj navaja Slovenijo, "deželo visokega življenjskega standarda, sproščeno, s čistim okoljem, delujočim sistemom, ničelno toleranco do korupcije in solidarno družbo, ki zna in zmore sodelovati".

Predsedniški kandidat Anže Logar, ki mu prvi delni izidi današnjega prvega kroga volitev kažejo prvo mesto in zanesljivo uvrstitev v drugi krog, se je v prvem odzivu zahvalil vsem volivcem za glas. Po njegovem mnenju je to potrditev, da je slogan njegove kampanje Sodelujmo #ZAprihodnost tisto, kar v Sloveniji potrebujemo v naslednjih petih letih.

Logar čestital Nataši Pirc Musar

Po več kot tretjini preštetih glasov Logarju delni izidi kažejo 34,26-odstotno podporo. Obenem je Logar čestital neodvisni kandidatki Nataši Pirc Musar, ki ji prav tako kaže, da se bo uvrstila v drugi krog volitev čez tri tedne. Ocenil je, da bo na koncu razlika med njima še rahlo manjša.

Pred drugim krogom pričakuje vsebinsko razpravo in na koncu se bodo volivci odločili, kateri bo prepričljivejši, je dejal. Logar, ki kandidira s podporo volivcev ter strank SDS in SLS, je povedal, da je kampanjo vodil popolnoma ločeno. V kampanji predstavljam stališča, ki jih sam zastopam in za katerimi stojim. Nekateri so morda to razumeli, kot da se distanciram, dejansko pa sem bil sam, Anže Logar, kandidat.

Predsednika SDS in SLS prišla v Logarjev štab

Ima pa tudi podporo dveh strank in v štab sem povabil prvaka obeh, je še dejal. Tako predsednik SDS Janez Janša kot predsednik SLS Marko Balažic sta se na povabilo odzvala.

V predsedniški kampanji Logar kot svoj cilj navaja Slovenijo, "deželo visokega življenjskega standarda, sproščeno, s čistim okoljem, delujočim sistemom, ničelno toleranco do korupcije in solidarno družbo, ki zna in zmore sodelovati".

46-letni Ljubljančan je trenutno poslanec SDS v državnem zboru, v prejšnji vladi Janeza Janše pa je bil zunanji minister. Leta 2000 je doštudiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, leta 2006 magistriral na fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, leta 2016 pa je na fakulteti za uporabne družbene študije doktoriral iz politične sociologije.

V DZ je bil Logar prvič izvoljen leta 2014, trenutno je poslanec tretji mandat. V prvi in drugi Janševi vladi je bil direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom).