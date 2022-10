Volilna udeležba do 11. ure podobna kot v preteklosti #video

Do 11. ure je na volitvah predsednika republike glasovalo 230.933 volivk in volivcev oz. 13,63 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Najvišja udeležba je bila v volilni enoti Novo mesto, in sicer 14,90-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ljubljana - Bežigrad, 12,05-odstotna.

Na predsedniških volitvah leta 2017 se je glasovanja do 11. ure v prvem krogu udeležilo 13,38 odstotka volivk in volivcev. Volilna udeležba v prvem krogu predsedniških volitev leta 2012 do 11. ure je bila 14,39-odstotna.

Na volitvah v državni zbor aprila letos je do 11. ure glasovalo 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Na tokratnih volitvah predsednika oz. predsednice republike je po podatkih ministrstva za notranje zadeve skupaj 1.694.429 volilnih upravičencev, od tega 1.587.322 s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 107.107 s stalnim prebivališčem v tujini.

Logar pozval k čim večji volilni udeležbi

Predsedniški kandidat Anže Logar, ki kandidira s podporo volivcev in strank SDS in SLS, je danes na volišču na Parmovi ulici v Ljubljani oddal svoj glas in pozval k čim večji udeležbi na volitvah, ki jih je označil za "praznik demokracije". Poudaril je, da ne želi ugibati, kako bi izgledal morebitni drugi krog predsedniških volitev.

Logar je izrazil upanje, da bo volilna udeležba večja kot na predsedniških volitvah leta 2017, o natančnih odstotkih pa ne želi ugibati.

Na vprašanje, ali je zadovoljen s potekom kampanje, je odgovoril, da jo je zastavil nekoliko drugače. Poudaril je, da je "predvsem (...) počel stvari, ki me veselijo, veliko sem bil z državljankami in državljani, se z njimi pogovarjal, obiskoval dogodke po praktično celi Sloveniji". Nekoliko manj je bil po lastnih besedah navdušen nad delom, kjer so se kandidati "udeležili po treh soočenj na dan", vendar so po njegovih besedah tudi to zmogli.

Brglez ob oddaji glasu pozval k udeležbi na predsedniških volitvah

Predsedniški kandidat SD in Gibanja Svoboda Milan Brglez je ob današnji oddaji glasu za prvi krog predsedniških volitev na volišču v Logatcu izrazil optimizem. Obenem je pozval vse ljudi, naj se volitev udeležijo in poudaril njihov pomen.

"Volitve so pomembne, sicer bodo drugi odločili namesto vas in morda vam bo potem žal," je Brglez dejal v izjavi za medije po odhodu z volišča. Pričakuje, da se bo volitev udeležilo čim več ljudi.

"Najverjetneje udeležba ne bo tako visoka, kot je bila na parlamentarnih volitvah, je pa to neko nadaljevanje, zato pričakujem, da bo udeležba višja, kot je običajno na predsedniških," je dodal.

Na novinarsko vprašanje, ali je volilni molk izkoristil za razmislek o minuli kampanji pred prvim krogom volitev, je odgovoril negativno. Čas za to bo po njegovih besedah po tem, ko bo volitev konec.

Pirc Musarjeva: Kampanja naporna, a neprecenljiva izkušnja

Predsedniška kandidatka, odvetnica Nataša Pirc Musar, je svoj glas na današnjih predsedniških volitvah oddala v Radomljah. Ob tem je poudarila, da je za njo naporna kampanja, ki ji je dala neprecenljive življenjske izkušnje. Dodala je, da ostaja optimistična.

Poudarila je, da se je v kampanjo podala kot prva, za najtežji zalogaj je označila začetno zbiranje podpisov. Odločitev za kandidaturo sicer ni bila lahka, je še dejala.

V te vode se je podala prvič, zato ni natančno vedela, kaj vse jo na poti čaka. "Mnogo stiskov rok, ki so me obogatili, neprecenljiva življenjska izkušnja," je kampanjo opisala Pirc Musar. Preostanek dneva bo preživela ob peki tort, saj za ta hobi že več mesecev ni našla časa, se je še pošalila.

Po oceni Prebiliča so v kampanji opravili veliko delo

Predsedniški kandidat, kočevski župan Vladimir Prebilič je svoj glas oddal v Dolgi vasi pri Kočevju. Ob tem je ocenil, da so v predvolilni kampanji opravili veliko delo. "Kako bodo to prepoznali ljudje, prepuščam njim," je dejal ob odhodu z volišča.

Njegov cilj ostaja drugi krog, ali mu bo uspelo, bo znano zvečer, ko se bodo zaprla volišča.

Predvolilno kampanjo je označil kot dobro. Predvsem mu je bilo všeč, da so bili vsi protikandidati dostojanstveni. "Bile so seveda razlike med nami, kar je normalno, ampak smo o njih komunicirali na dostojanstven način. Tako je prav in upam, da se bo kaj od tega prijelo tudi za naprej," je dejal.

Ob koncu kampanje sicer zaznava nekaj utrujenosti: "Lagal bi, če bi rekel, da je ni." Vseeno pa je prisotno "veliko pričakovanje, veliko vznemirjenje", kakšen bo današnji rezultat, je dejal. Namerava ga pričakati umirjeno in v krogu družine.

Kordiš upa na čim večjo volilno udeležbo

Predsedniški kandidat in poslanec Levice Miha Kordiš je svoj glas na današnjih predsedniških volitvah oddal v domačem Svetem Duhu v bližini Škofje Loke. Kot je ob tem povedal medijem, je s kampanjo zelo zadovoljen. Upa tudi na čim večjo volilno udeležbo.

"Čim večja volilna udeležba je vedno dober znak," je dejal Kordiš, ki upa, da se bo aktiviralo tudi čim več mladih in izkoristilo svojo demokratično pravico.

"Z našo kampanjo sem zelo zadovoljen," je povedal. Kot je pojasnil, sta bila energija in odziv ljudi neverjetna. "Kako se bo to odrazilo na konkretnih številkah v volilnem rezultatu, ne upam špekulirati. Ljudje bodo povedali, kaj si mislijo. Sem pa zelo zadovoljen, kaj in kako smo s kampanjo naredili tako glede terena kot medijskega komuniciranja," je dejal predsedniški kandidat stranke Levica.

Predsedniška kandidatka Senčarjeva z optimizmom čaka na rezultate volitev

Kandidatka stranke Resni.ca in skupine volivcev na predsedniških volitvah, ginekologinja Sabina Senčar je bila danes ob oddaji glasu za prvi krog volitev na enem od volišč v Ljubljani optimistična. Potegnila je vzporednice z današnjim ljubljanskim maratonom, na katerem sodelujoči prav tako merijo moči.

Ker je tokrat kandidirala prvič, ni mogla primerjati volilne kampanje s kakšno iz preteklih let. Sicer bo dan preživela skupaj s prijatelji in družino ter v štabu, je še povedala novinarjem.

