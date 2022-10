Vladimir Prebilič v solzah #video

Vladimir Prebilič je rezultate današnjih predsedniških volitev pričakal v lokalu v središču Ljubljane. Najambicioznejši člani njegove ekipe so si želeli preboj v drugi krog, sam pa je bil pri pričakovanjih bližje prvim delnim izidom, ki mu kažejo okoli 10-odstotno podporo. Te odstotke mu je prineslo izključno trdo delo, je dejal. Ob zahvali družini za podporo so ga premagale solze.

Predvolilno kampanjo je Prebilič označil za dobro. "Navdušen sem bil nad tem, da smo bili vsi konkretni, dostojanstveni, da ni bilo nekih grdih obtožb in obtoževanj oziroma, drugače povedano, ta kampanja bi lahko bila vzor za naslednje kampanje v Sloveniji, saj so nekatere resnično umazane in pod pasom," je dejal.

Prebilič, ki je kandidaturo vložil s podporo zunajparlamentarne stranke Vesna, ugotavlja, da je bilo zanj kot kandidata brez strankarske podpore ter podpore kapitala in drugih elit bistveno težje. "Težava je prepoznavnost, ki si jo težko zagotavljaš," je orisal svojo šibkejšo stran v kampanji.

"Glej, še teden bi potreboval, da bi dosegel tisti veliki preboj"

Če bi imel nekaj več časa za predstavitev, bi morda lahko pričakoval boljši rezultat. "Številni so mi rekli: Glej, še teden bi potreboval, da bi dosegel tisti veliki preboj," je povedal. Po preštetih skoraj 90 odstotkih glasovnic kaže, da je Prebilič dobil 10,48-odstotno podporo.

"A vendar, bili smo kar pogumni," je menil ter izrazil zadovoljstvo z opravljenim delom. Ekipa je bila majhna in morali so se zanesti na svoje znanje, izkušnje in veščine, je povzel. Po drugi strani pa je to po njegovih besedah dokaz, da se v Sloveniji tudi z malim lahko naredi veliko.

Proti koncu kampanje je opažal, da postaja ljudem vedno bolj jasno, da predsedniška funkcija naj ne bi bila povezana z enim ali drugim političnim polom v Sloveniji. "To je natanko tisto, kar smo želeli ljudem dopovedati, namreč, da je morda čas za premislek o smeri neke sredine," je dejal. Izključevanje se mu ne zdi dobro, izzivi, s katerimi se že spopadamo, in tisti, ki še prihajajo, zahtevajo, da stopimo skupaj, je prepričan.

Senčarjeva zadovoljna Kandidatka za predsednico republike Sabina Senčar, ki je kandidirala s podporo zunajparlamentarne stranke Resni.ca, je bila ob delnih izidih zadovoljna. Po več kot 90 odstotkih preštetih glasovnic je pristala na petem mestu z nekaj manj kot šestimi odstotki glasov. Nekaj 10 podpornikov in kandidatka so rezultate pričakali v središču Ljubljane. "Zelo smo zadovoljni. To niso odstotki, to je številka, to so ljudje, za vsakim glasom stoji človek, kar pa ni več tako zanemarljivo," je dejala ob trenutnih rezultatih. Vso predsedniško kampanjo skupaj s soočenji je sicer označila za nekoliko negativno. "Ves čas sem imela občutek, da sem na parlamentarnih volitvah, kot da se stranke spopadajo med sabo," je dejala. Po njenem mnenju se je namreč več govorilo o strankarskih stališčih kot o kandidatih.

Kordiš: Pred mojim vstopom kampanja oropana vsebine



Kandidatu Levice za predsednika republike Mihi Kordišu prvi delni izidi volitev pričakovano ne kažejo preboja v drugi krog. Kordiš je v prvih odzivih po zaprtju volišč dejal, da je bil eden izmed njegovih ciljev predsedniškemu mestu vrniti težo, ki mu pripada. Menil je, da je bila kampanja pred njegovim vstopom dolgočasna in oropana vsebine.