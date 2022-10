Golob: Ne bomo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo #video

"Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo. To bi bilo nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let, in tega si zagotovo nihče ne želi," je po objavi izidov prvega kroga predsedniških volitev dejal Robert Golob.

"Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo. To bi bilo nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let, in tega si zagotovo nihče ne želi," je po objavi izidov prvega kroga predsedniških volitev dejal Robert Golob. Foto: Ana Kovač

Robert Golob, premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda, je po včerajšnjem prvem krogu predsedniških volitev, v katerem sta slavila Anže Logar in Nataša Pirc Musar, dejal, da ne bodo dovolili, "da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo. To bi bilo nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let, in tega si zagotovo nihče ne želi," je opozoril Golob. Izjava je na družbenih omrežjih sprožila burne odziv.

Potem ko se skupnemu predsedniškemu kandidatu Socialnih demokratov in Gibanja Svoboda Milanu Brglezu sinoči ni uspelo uvrstiti v drugi krog predsedniških volitev, je Robert Golob dejal, da so rezultati zelo jasni.

"Ljudje so se danes ponovno odločili za rezultate, ki smo jih že videli 24. aprila. Leva sredina je dobila bistveno več glasov kot kandidat stranke SDS. Ta rezultat je edini, ki šteje. Zakaj? Ker nas navdaja z neizmernim optimizmom, da bomo v drugem krogu, takrat, ko bo šlo dejansko zares in ko se bo odločalo, kdo je predsednik oziroma predsednica Republike Slovenije, najverjetneje na tem mestu prvič dobili žensko. In prav je tako. Zaradi tega, ker je to tisto, kar je sprememba, ki si jo Slovenija zasluži in ki jo tudi potrebuje. Zato smo tudi s temi rezultati v resnici zadovoljni. So zelo jasen signal tega, česa ljudje ne želijo. Danes že vemo, koga ne bomo podprli. Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo. To bi bilo nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let, in tega si zagotovo nihče ne želi," je opozoril Golob. Celotno izjavo si lahko ogledate spodaj.

Njegova izjava je na družbenem omrežju sprožila začudenje uporabnikov in številne burne odzive.

.@Gibanje_Svoboda Vaš predsednik Golob naj pojasni slovenski javnosti predvsem pa množičnim volivcem A.Logarja kaj je mislil z izjavo, da ne bo dopustil zmage Logarja na naslednjih volitvah? Na kakšen način bo to dosegel?No dejmo. — legionar🇸🇮🇺🇦🇺🇲🇭🇲🇪🇺🇮🇹 (@MatevzNovak) October 23, 2022