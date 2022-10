Lukšič o Golobovih: Zaradi lastne politične nesposobnosti bodo imeli velike težave #video

"Težava bo bistveno večja, kot si zdaj mislijo. Ključna vrednota je znova 'ne Janša', spomnite se, kaj je bilo pred dvema letoma. A Janša ni kandidat, kandidat je Logar, persona. Ne Logar-Janša-SDS. Če tega niso opazili do zdaj in ne bodo še naprej, potem bodo imeli velike težave in bodo pomagali izvoliti Logarja. Zaradi lastne politične nesposobnosti," je v oddaji Slovenija izbira na Planet TV izjavo predsednika vlade Roberta Goloba in drugouvrščene Nataše Pirc Musar komentiral Igor Lukšič.

Volivke in volivci so odločili, da se v drugi krog predsedniških volitev podajata Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Logar je prejel slabih 34 odstotkov glasov, Pirc Musarjeva pa 26,87 odstotka glasov. Na tretje mesto se je z dobrimi 15 odstotki uvrstil Milan Brglez, skupni kandidat Gibanja Svoboda in SD. Ker se njihov kandidat ni uvrstil v drugi krog, so iz GS že sporočili, da bodo v drugem krogu podprli Pirc Musarjevo.

V oddaji Slovenija izbira na Planet TV sta volilno dogajanje komentirala politolog Igor Lukšič in voditelj ter novinar Bojan Požar.

"Iz tega veje lahkotnost bivanja. Milan Brglez ni Golob. Anže Logar ni Janez Janša. Golob je mislil, da če bo on podprl Brgleza, da bo to dovolj in je to podobno parlamentarnim volitvam. Pokazalo se je, da je to nekaj čisto drugega. On ne more biti Milan Brglez in njegova izjava oziroma objava podpore ne zadošča za zmago. Tukaj se spet motijo. Anže Logar ni Janez Janša. Premalo bo ljudem razlagati, da je Logar Janša in da je treba zato, ker je to Janša, izvoliti nekoga drugega. Pri tem znova nihče ni rekel, zakaj Natašo Pirc Musar. Spet igrajo na isto karto. V parlamentarni zgodbi je bilo jasno, Janez Janša je imel vlado in vemo, kako je vladal, in takrat je bila to alternativa, bila je točka, fokus, določena tarča. Tu imajo napačno tarčo in to jih bo neslo," je izjavo predsednika vlade Roberta Goloba komentiral politolog Igor Lukšič.

"Težava bo bistveno večja, kot si zdaj mislijo. Ključna vrednota je znova 'ne Janša', spomnite se, kaj je bilo pred dvema letoma. A Janša ni kandidat, kandidat je Logar, persona. Ne Logar-Janša-SDS. Če tega niso opazili do zdaj in ne bodo še naprej, potem bodo imeli velike težave in bodo pomagali izvoliti Logarja. Zaradi lastne politične nesposobnosti," je v nadaljevanju znova opozoril Lukšič.

Požar: Vsi, ki jo poznamo, vemo, da ne živi in ne dela tako, kot govori

"Z nekoliko drugačnimi besedami je ponovila to, kar je pred tem povedal Golob. Govori stvari, ki pravzaprav ne gredo skupaj. Po eni strani bi se poenotila, a očitno znotraj ene politične opcije. Govori pa o nekem sodelovanju. Ti nastopi Nataše Pirc Musar so polni fraz. Vsi, ki jo poznamo, vemo, da ne živi in ne dela tako, kot načeloma govori. Vprašanje je, kako ji bo uspelo prepričati širši krog volivcev. Po svoje je vseeno dobila malo glasov glede na to, kaj je vložila v kampanjo in kdo je stal za njo," pa je izjavo drugouvrščene Pirc Musarjeve komentiral Bojan Požar.