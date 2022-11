Pirc Musarjeva o Golobovi PR-ovki: Ne vem, zakaj takšna zamera do mene, tega ne razumem

"Za podporo v drugem krogu se SD in Gibanju Svoboda zahvaljujem, prišla je z njihove strani, zanjo nisem prosila, sem je pa seveda vesela. Takoj po volitvah sta jo podala oba predsednika strank, kar je, glede na analizo volilnega telesa in vrednote, ki jih delimo, logično," je v intervjuju za Siol.net o podpori predsednikov strank, Tanje Fajon in Roberta Goloba, povedala predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. Nekoliko bolj vprašljiva pa je podpora Golobove PR-ovke Vesne Vuković, prej novinarke portala Necenzurirano. "S tem se ne obremenjujem, ne vem pa, zakaj takšna zamera do mene, tega ne razumem," je o Vukovićevi povedala Pirc Musarjeva.

Kdo je Nataša Pirc Musar? Foto: Ana Kovač



Nataša Pirc Musar se je rodila leta 1968 v Ljubljani. Na ljubljanski pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, pravosodni izpit je opravila leta 1997. Po koncu študija se je zaposlila na RTV Slovenija, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje Dnevnik. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na POP TV.



Leta 2001 se je podala v gospodarstvo in delala kot vodja službe za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, največji zasebni finančni družbi v Sloveniji.



Aprila 2003 se je zaposlila na vrhovnem sodišču kot direktorica centra za izobraževanje in informiranje. Med letoma 2005 in 2014 je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke. Oktobra 2009 je postala podpredsednica skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol), marca 2013 pa je bila izvoljena za predsednico tega organa. Leta 2015 je začela delovati odvetniška družba Pirc Musar, kjer dela še danes. Skupaj z Marto Kos sodeluje pri projektu Ona ve.



23. junija 2022 je uradno napovedala kandidaturo na volitvah za predsednico države, kandidirala je kot neodvisna kandidatka. V prvem krogu je prejela 26,87-odstotno podporo in se uvrstila v drugi krog volitev.



Kako komentirate svoj rezultat in rezultat preostalih kandidatov? Vas je v prvem krogu kaj še posebej presenetilo?

Zelo sem zadovoljna, da sem se uvrstila v drugi krog. Že ko sem se odločala za vstop v volilno kampanjo, sem si rekla, da moram dati vse od sebe, in tudi sem. Skupaj z ekipo, s prostovoljkami in prostovoljci, ki sem jim neizmerno hvaležna, hvaležna sem volivkam in volivcem, da so prepoznali mojo nestrankarsko držo, brez podpore uveljavljenih strank. Verjemite, ni bilo lahko, a je uspelo. Polfinale je za nami, zdaj tečemo krog za končno zmago, zdaj smo v finalu.

V tej kampanji me je pozitivno presenetil zelo dostojen dialog med vsemi sedmimi predsedniškimi kandidati. Tudi po pogovorih z volivkami in volivci na terenu, s prijatelji, sorodniki, vsi so rekli, da je bila raven komunikacije med nami popolnoma drugačna kot na parlamentarnih volitvah, kar seveda ustreza predsedniški drži. Ta funkcija ima drugačno polje delovanja, zunaj dnevne politike in nad strankami.

Morda me je večkrat zabolelo poročanje medijev, ampak ta kampanja je kot šport, vse to moram vzeti v zakup. Lagala bi, če bi rekla, da ni bilo naporno. Malce sem utrujena, a pripravljena na drugi krog.

Če boste izvoljeni za predsednico države, kakšen vpliv oziroma kakšno vlogo bo imel Milan Kučan? Bo iz ozadja v resnici on vodil državo?

Nikakor ne, tega si ne pustim, nikoli v življenju nisem pustila, da bi kdo vplival name. Tudi gospod Kučan ni in nikoli ne bo. Vesela sem podpore dveh nekdanjih, še edinih živečih predsednikov. Zdi se mi, da se z nekdanjimi predsedniki v naši državi ne ravna ravno lepo. Nekako jih pozabimo, ko funkcijo prenehajo opravljati. A vsak od njih je Sloveniji nekaj dal.

Želim si, da bi se z vsemi nekdanjimi predsedniki, tudi z gospodom Pahorjem, večkrat sestali, da bi mi povedali, če bom kaj naredila narobe, da bi mi povedali, kako začeti opravljati to funkcijo, da bi mi prenesli svoje znanje, ki ga imajo vsi zares veliko. Tu vidim vlogo gospoda Kučana, ki bo povsem enaka vlogi gospoda Danila Türka in gospoda Boruta Pahorja. Najbolj si želim, da bi se vsi štirje dobivali in debatirali o stvareh, ki so dobre za Slovenijo.

"Zdi se mi, da se z nekdanjimi predsedniki v naši državi ne ravna ravno lepo. Nekako jih pozabimo, ko funkcijo prenehajo opravljati. A vsak od njih je Sloveniji nekaj dal." Foto: Ana Kovač

Vam gospod Milan Kučan že zdaj da kakšen nasvet?

Oba nekdanja predsednika mi kdaj pomagata s kakšnim nasvetom. Gospod Kučan mi je ogromno povedal o stanju na Zahodnem Balkanu, gospod Türk pa seveda o ustroju OZN, oba o vojni v Ukrajini. Za vse te informacije in nasvete sem jima hvaležna.

V času koronavirusa ste zagovarjali obvezno cepljenje in trdili, da to ne bi bil nesorazmeren ukrep. Kakšno je zdaj vaše stališče? Še vedno mislite enako?

Nikoli nisem zagovarjala obveznega cepljenja. Med tistimi, ki so proti cepljenju, se je to razširilo zaradi nekaj mojih tvitov in izjav, ko sem v medijih komentirala sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Varvička proti Češki. Ta sodba je bila sprejeta v Strasbourgu ravno v času svetovne pandemije. Ko sem jo razlagala, sem povedala, da pravica do necepljenja ne obstaja. To je ESČP jasno povedalo, vsaka država pa mora glede na razmere v državi sprejemati sorazmerne ukrepe. Sorazmeren ukrep pa nikakor ni to, da bi v zakon napisali, da se moramo cepiti vsi. To ni take vrste pandemija.

Spomnila bi, da je bila ravno naša odvetniška pisarna tista, ki je na ustavnem sodišču izpodbila odlok, s katerim je Janševa vlada prikrito poskušala obvezno cepljenje uvesti v javno upravo. Takrat smo delali za policijski sindikat, zadeva je bila javna, zato o njej lahko govorim.

Razlagam torej pravo. Osebno si seveda želim, da bi zdravstvena stroka in politika, če se bo kdaj o tem začelo razmišljati, prebivalkam in prebivalcem bolj jasno povedali, ali so cepiva varna, ali so učinkovita in kako učinkovita so. Evropska agencija za zdravila jih je registrirala, pojasniti pa je vseeno treba ljudem, da bodo razumeli znanost. Potem je tukaj sorazmernost, ki jo je v pravu, pri posegu v temeljne človekove pravice, vedno treba goreče zagovarjati. Pojasniti bi bilo treba tudi, kdo so tiste najranljivejše skupine, za katere bi bil ta ukrep smiseln. Do danes takšne obrazložitve še nisem slišala. Prejšnja vlada, to sem že večkrat povedala, je slabo komunicirala, zato se je pojavilo ogromno teorij zarote. Ta vlada še vedno malce s strani gleda na covid-19, čeprav številke rastejo. Če bomo kdaj razmišljali o tem, mora biti to predmet res široke razprave. Predvsem pa mora biti zdravstvena stroka tista, ki mora odigrati svojo vlogo in povedati, kdaj, če sploh, in koga cepiti.

Kako gledate na podporo Roberta Goloba in Gibanja Svoboda? Prej je niste dobili, njihov kandidat Milan Brglez vam je očital, da za vami stoji tranzicijski kapital, zdaj vas podpirajo, tranzicijski kapital, ki so vam ga očitali, pa jih očitno ne moti več.

Na prvo mesto postavljam podporo volivk in volivcev, tudi v drugem krogu sem nestrankarska kandidatka. Za podporo v drugem krogu se SD in Gibanju Svoboda zahvaljujem, prišla je z njihove strani, zanjo nisem prosila, sem je pa seveda vesela. Takoj po volitvah sta jo podala oba predsednika strank, kar je, glede na analizo volilnega telesa in vrednote, ki jih delimo, logično.

Z dogajanjem v prvem krogu se zdaj ne ukvarjam pretirano. Dejstvo je, da takrat podpore nisem dobila, skupaj s svojo ekipo sem prvi krog odtekla sama. Na koncu so volivke in volivci pokazali, komu bolj zaupajo, koga bolj vidijo na tej funkciji. Moj edini tranzicijski kapital pa je moje preteklo uspešno delo. Na noge sem postavila Informacijskega pooblaščenca, zdaj pa imam uspešno odvetniško pisarno in sem zelo ponosna na delo vseh zaposlenih.

"Z dogajanjem v prvem krogu se zdaj ne ukvarjam pretirano. Dejstvo je, da takrat podpore nisem dobila, skupaj s svojo ekipo sem prvi krog odtekla sama." Foto: Ana Kovač "Ne bomo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo. To bi bilo nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let, in tega si zagotovo nihče ne želi," je po izidu prvega kroga dejal premier Robert Golob. Kako komentirate njegove besede?

Ker sama nisem v stranki in nimam nahrbtnikov, mi ni treba povzemati strankarske retorike in je tudi nikoli nisem. V zadnjih dneh sem vse večkrat javno pozvala k dostojnemu komuniciranju. Kritična sem bila tudi do svojih podpornikov, ki sem jim sicer iskreno hvaležna za podporo. Sem zagovornica spoštljivega dialoga vedno in povsod in pri tem ne delim med tistimi, ki so mi svetovnonazorsko bližje, in tistimi, ki imajo drugačne poglede. Začeti moramo pri sebi in biti zgled. Zagotovo bi gospod Golob to lahko povedal drugače. Je energičen Primorec, kar je za operativno delo zagotovo pozitivna lastnost, verjetno pa ga bo politika še nekoliko obrusila.

Mislite, da bo PR-ovka Gibanja Svoboda Vesna Vuković, prej novinarka portala Necenzurirano, na volitvah glasovala za vas? Gre za medij, ki ste mu pripisali, da kupuje medijski mir in plačuje napade na drugače misleče. Foto: Ana Kovač

To je vprašanje zanjo. S tem se ne obremenjujem, ne vem pa, zakaj takšna zamera do mene, tega ne razumem. O tem se nisva imeli nikoli priložnosti pogovarjati.

Mediji, ki so v prvem krogu poročali o tajkunskih poslih vašega moža, zdaj o tem ne poročajo. Zakaj menite, da je tako? Zakaj menite, da se je zgodil preobrat?

No, mediji, ki so blizu SDS, o tem še vedno pišejo, še celo več. Tega, zakaj kakšni drugi mediji ne, pa ne vem. Iskreno ne vem.

Izjava predsednika poslanske skupine Boruta Sajovica v intervjuju za Siol.net je povedna: "To je del slovenskega novinarstva, ki očitno sledi politiki. Verjetno bi bil neresen in neodgovoren, če bi rekel, da se to ne dogaja na eni in na drugi strani. To je žal eden od načinov dela v slovenski politiki, kjer metra in merila zagotovo ni postavil Robert Golob. Predsednik vlade se v vojni, ki je ni povzročil, brani z enakim orožjem kot nasprotnik, ki ga napada." To je kruta, negativna plat slovenskega medijskega prostora. Za javni interes nikakor ni dobra.

Ko ste naznanili kandidaturo, ste v intervjuju za Siol.net glede delitve svojega premoženja in premoženja svojega moža dejali: "V velikem segmentu ga ne. Ker sva poročena, gre za skupno premoženje. Veliko stvari sva ustvarila skupaj, nekaj stvari sva prinesla v zakon in to je tako imenovano ločeno premoženje. A midva dihava skupaj in na premoženje ne gledava kot na moje in tvoje." V predvolilni kampanji ste zatrjevali, da o premoženju in poslovanju svojega moža ne veste nič. To nekako ne gre skupaj, lahko razložite?

Ne, da nič ne vem, ne poznam pa podrobnosti, ker nisem vpeta v njegovo poslovanje, tako kot Aleš ne pozna mojih odvetniških spisov. V prvem krogu so me spraševali toliko podrobnosti, risali so se organigrami, večinoma so to stvari, stare več kot 15 let. V grobem vem, s čim se ukvarja, in vem, da posluje zakonito in da v Sloveniji plačuje davke, da je družbeno odgovoren. To Alešu verjamem, z njim sem 25 let. Za točno določene transakcije, kaj je šlo kam, ne vem in zelo težko je bilo odgovarjati na takšna vprašanja. Kdaj sem naredila tudi kakšno napako, za katero sem se tudi javno opravičila. Preprosto ne poznam vseh detajlov, da bi lahko kredibilno odgovarjala. Na začetku sem rekla, da lahko mediji vprašajo Aleša, da je odprt za vsa vprašanja. Nekateri so ga kdaj kaj vprašali, večina ne.

Dejstvo je, da je Aleš vse naredil s svojo glavo in svojimi rokami, enako tudi jaz. Posloval je zakonito, vse davke oba plačujeva v Sloveniji. Upam, da se bodo časi v Sloveniji spremenili in da bomo znali sprejemati in ceniti tudi gospodarstvenike, ki jim je v poslu uspelo. Aleš je pojasnil, zakaj je bilo podjetje registrirano v tujini. Če se nekateri v davčnih oazah želijo skrivati, se Aleš ni skrival, saj je vse prijavil Fursu, kar je zame najpomembnejše. Kot nekdanja informacijska pooblaščenka sem vedno zagovarjala transparentnost. Tudi v Evropi se veliko govori o razkritju lastnikov v davčnih oazah, in če bomo enkrat blizu neki mednarodni zakonodaji glede tega, bom prva v vrsti, ki jo bom podprla. V Evropski uniji, tudi pri nas, pa že imamo javno objavljene registre končnih lastnikov podjetij.

Zakaj je Darko Horvat za vas finančni genij?

Nikakor ne podpiram tega, kar je gospod Darko Horvat delal v poslu. Je poznavalec finančnega področja, je pa očitno to svoje znanje, kot se je kasneje izkazalo, uporabil za napačne stvari. Tudi Elon Musk je genij, pa sama absolutno ne delim njegovih vrednot.

V Aktivi sem bila leto in pol, od tam sem zelo kmalu odšla. Vse, kar se je dogajalo po mojem odhodu, gospodu Horvatu seveda ni v korist. Tukaj morajo organi pregona opraviti svoje delo, jaz z njegovim poslovanjem nisem imela nič.

Kakšen je vaš odnos z Anžetom Logarjem?

Z njim sem se srečevala precej več kot s preostalimi kandidati, saj sva zelo hitro začela zbirati podpise. Vedno, ko sva se srečala na terenu, mi je segel v roko in seveda tudi jaz njemu. Zahvaljujem se mu za korekten odnos na terenu in tudi na samih soočenjih smo se vsi dobro razumeli. Imeli smo celo dogovor, da mora tisti, ki bo največkrat zamudil, na koncu vse povabiti na pijačo. Gospod Janez Cigler Kralj je vodil v tem točkovanju in upam, da tega ne bo pozabil (smeh, op. a.).

"Predsednica oziroma predsednik države je prvi obraz države, ni samo protokolarni lik in pomembno je, da ljudje na volitvah izrazijo svojo voljo. Želim si, da bi bila volilna udeležba krepko večja kot v prvem krogu." Foto: Ana Kovač

Kakšen predsednik bi bil Anže Logar in kakšna predsednica bi bili vi? Kakšna konkretno je ključna razlika med vama? Navedite, prosim, nekaj konkretnih primerov.

V drugem krogu se bodo seveda bolj kazale razlike med nama. Šlo bo za vrednote, v katere verjameva, tukaj se bo pokazala razlika. Sama sem od prvega dne kampanje zagovarjala pravno in socialno državo, poudarjala pomen človekovih pravic, skrb za boljše zdravstvo, opozarjala na podnebne spremembe in se zavzemala za splošno varnost ljudi. Za temi vrednotami trdno stojim že vse življenje, nihče mi jih ne more vzeti in za dosego glasov mi jih tudi ni treba prilagajati.

Taktika gospoda Logarja do zdaj je bila, kako povedati nič ali vsaj ne preveč. Upam, da bo v drugem krogu povedal tisto, kar v srcu res misli, in da bo do volivcev iskren. Zato bi na tem mestu poudarila, da ne smemo kar čez noč pozabiti 20 let njegove politične preteklosti. Danes je njegova retorika drugačna. Zadnjih deset let, ko je bil vidni politik, po funkcijah v vrhu svoje stranke, je jasno, kakšne vrednote ima ta stranka, in te so drugačne od mojih. Te razlike se bodo zdaj pokazale.

Primer tega je recimo njegov tvit v podporo Niki Kovač in Inštitutu 8. marec. Napadi nanjo in še na nekatere druge nevladne organizacije so bili v zadnjih dveh letih Janševe vlade, v kateri je bil gospod Logar minister, brutalni. Pa se gospod Logar nikoli ni javno oglasil in pozval k umiritvi razmer. Še več, z nekaterimi javnimi izjavami je dodatno prilival olje na ogenj. Pa ne samo v zadnjih dveh letih, nikoli v njegovi politični karieri nisem videla, da bi se javno distanciral od potez in retorike SDS. Lahko še toliko govori, da je znotraj stranke opozarjal na te stvari, a če hoče politik pred volivci pokazati, kakšen je in v kaj verjame, tega ne more početi znotraj stranke, ampak navzven, transparentno. Gospod Logar te drže opozarjanja na zdrse 20 let ni imel.

Kakšna bo vaša taktika v prihodnih dveh tednih do drugega kroga predsedniških volitev?

Urnik je nabito poln. Spet je pred nami kar nekaj soočenj, zdaj bova samo dva in govorila bova bistveno več, kot sva v prvem krogu. Upam, da končno tudi o prihodnosti Slovenije. Večino časa pa bom vseeno namenila obiskom po Sloveniji. To je tisto, kar me je obogatilo v prvem krogu, to je tisto, kar si želim tudi v drugem. Stiski rok, srčnost ljudi, ki verjamejo v to, kar počnem, me ženejo naprej.

Želim si, da 13. novembra čim več ljudi odide na volitve. Naj ljudje ne mislijo, da je predsedniška funkcija le protokolarna. Veliko se da narediti na tem položaju, zato sem se ne nazadnje tudi sama odločila, da kandidiram. Predsednica oziroma predsednik države je prvi obraz države, ni samo protokolarni lik in pomembno je, da ljudje na volitvah izrazijo svojo voljo. Želim si, da bi bila volilna udeležba krepko večja kot v prvem krogu.

Izjemno pomembno je tudi, da na volitve odidejo mladi. Ko se z njimi pogovarjam, jih najbolj skrbijo podnebne spremembe in predsednik oziroma predsednica je res lahko ambasador zelenega. Če bom izvoljena, bom zagotovo imela svetovalca oziroma svetovalko za podnebne spremembe in ekosisteme. Želim si povezati ženske predsednice, predsednice vlad v tej temi - za naše otroke, za naše vnuke. Kot predsednica si želim odpreti tudi temo o svetu brez jedrskega orožja. To so stvari, ki jih lahko naredim s svojo energijo, srčnostjo, tudi žensko energijo. Volitve so praznik demokracije in sinu večkrat rečem: "Samo pojdi, ni ti treba povedati, za koga boš glasoval. Moraš iti, o svoji prihodnosti glasuješ." Zato vse pozivam in vabim, da odidejo na volitve.