Danes se začenja predčasno glasovanje za drugi krog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predčasnega glasovanja se lahko udeležite od danes do četrtka med 7. in 19. uro.

Predčasnega glasovanja se lahko udeležite od danes do četrtka med 7. in 19. uro. Foto: Ana Kovač

Pred drugim krogom predsedniških volitev bo od danes do četrtka, vsak dan med 7. in 19. uro potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki se glasovanja v nedeljo ne bodo mogli udeležiti, bodo tako lahko svoj glas za enega izmed predsedniških kandidatov, ki jima je uspel preboj v drugi krog, oddali v naslednjih dneh.

V drugi krog predsedniških volitev sta se uvrstila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Največ volivcev je v prvem krogu, tudi po prištetih glasovnicah iz tujine, prepričal Logar, za katerega je glasovalo 33,95 odstotka volivcev, za Pirc Musarjevo pa je glasovalo 26,88 odstotka volivcev.

Pod številko 1 Logar, pod številko 2 Pirc Musarjeva

V takšnem vrstnem redu bosta kandidata tudi navedena na glasovnicah v drugem krogu volitev predsednika republike, torej pod številko 1 Logar in pod številko 2 Pirc Musarjeva. Volivke in volivci glasujejo tako, da obkrožijo številko pred imenom kandidata, za katerega glasujejo. Veljavne bodo tiste glasovnice, iz katerih bo volja volivca jasno razvidna, so pred začetkom predčasnega glasovanja pojasnili na Državni volilni komisiji (DVK).

Glasovnice na predčasnem glasovanju bodo imele dva žiga, in sicer poleg žiga DVK spodaj na sredini tudi žig okrajne volilne komisije v levem spodnjem kotu, ob tem še pojasnjujejo na DVK.

Na predčasnem glasovanju v drugem krogu predsedniških volitev leta 2017 je v vseh treh dneh skupaj glasovalo 26.562 volivk in volivcev oziroma 1,54 odstotka volilnih upravičencev.

Predčasnega glasovanja se je v prvem krogu udeležilo približno 4 odstotke volivcev

Medtem je letos pred prvim krogom predsedniških volitev svoj glas predčasno oddalo skoraj 68.000 volivcev oziroma približno štiri odstotke volilnih upravičencev. V prvem krogu je sicer na volišča prišlo 51,74 odstotka volilnih upravičencev. Udeležba je tako znova presegla 50 odstotkov, kar se ni zgodilo že od leta 2007.

V sredo pa se bo iztekel tudi rok, do katerega je mogoče zahtevati nekatere posebne oblike glasovanja, med drugim na voliščih zunaj kraja stalnega prebivališča in glasovanje na domu.