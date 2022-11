Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V volilnem štabu Nataše Pirc Musar računajo na to, da bodo njeno kandidaturo za predsednico države v nedeljo podprli vsi, ki so v prvem krogu volitev glasovali za Milana Brgleza.

V volilnem štabu Nataše Pirc Musar računajo na to, da bodo njeno kandidaturo za predsednico države v nedeljo podprli vsi, ki so v prvem krogu volitev glasovali za Milana Brgleza. Foto: Bojan Puhek

Če bi drugi krog predsedniških volitev potekal to nedeljo, bi 43,5 odstotka vprašanih izbralo Natašo Pirc Musar, Anžeta Logarja pa 34,2 odstotka. Da ne bi volilo nikogar oziroma bi oddali neveljaven listič, je odgovorilo 3,9 odstotka vprašanih, 7,6 odstotka pa se jih volitev ne bi udeležilo. Da ne ve, koga bi volili, je odgovorilo 6,9 odstotka vprašanih, štiri odstotke pa ji ni želelo odgovoriti.

Ob upoštevanju samo opredeljenih anketirancev bi Pirc Musar prejela 56, Logar pa 44 odstotkov glasov, je še pokazala anketa Valicona.

Tudi po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Mladino prejšnji teden opravila agencija Ninamedia, se v drugem krogu predsedniških volitev zmaga nasmiha Nataši Pirc Musar. Glede na anketo Mladine jo bi podprlo 61,3 odstotka volivcev in volivk, medtem ko so Anžetu Logarju namerili 38,7-odstotno podporo. Foto: Ana Kovač/STA

Največ volivcev bi na referendumih podprlo vse tri zakone

Agencija je v raziskavi, ki kaže trenutno razpoloženje, sodelujoče povprašala tudi, kako bodo glasovali na referendumih, če se jih bodo udeležili.

Za zakon o RTV Slovenija bo, sodeč po anketi, glasovalo 41,7 odstotka volivcev, proti zakonu pa 26,8 odstotka, medtem ko jih 31,5 odstotka še ne ve, kako bi se odločilo. Za zakon o vladi bo glasovalo 35,5 odstotka, proti jih bo 27,4 odstotka, medtem ko jih 37,2 odstotka še ni odločenih. Za uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi pa bo glasovalo 53,3 odstotka volivcev, proti jih bo 18 odstotkov, neodločenih pa je še 28,7 odstotka.

Večina vprašanih meni, da ve, o čem se bo odločalo na referendumih. Pri tem jih je 28,2 odstotka odgovorilo, da to vedo zelo dobro, 46,1 odstotka, da vedo do neke mere, 16,1 odstotka, da bolj kot ne ne vedo, 9,6 odstotka pa, da sploh ne vedo.

Sicer pa se bo 46,1 odstotka anketiranih referendumov zagotovo udeležila, najverjetneje se jih bo udeležilo 30,8 odstotka vprašanih, manj verjetno 17,1 odstotka, 5,9 odstotka pa se referendumov zagotovo ne bo udeležilo.

Sodeč po anketi, 41,3 odstotka vprašanih meni meni, da so vsi referendumi enako pomembni. Od tistih, ki so izbrali posameznega od njih, vodi zakon o dolgotrajni oskrbi z 32 odstotki, sledita zakon o RTV s 14,6 odstotka in zakon o vladi s 7,1 odstotka. Le 4,9 odstotka vprašanih meni, da nobeden od naštetih zakonov ni pomemben.

Agencija Valicom je javnomnenjsko raziskavo za RTV Slovenija izvedla med 2. in 4. novembrom na vzorcu 1019 polnoletnih ljudi.