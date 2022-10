POP TV in RTVS pogrnili pri Kordišu, na vrhu zadeli vsaj vrstni red

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji raziskavi javnega mnenja, ki sta ju konec prejšnjega tedna po Mediani objavil POP TV in po Valiconu RTVS, sta zadeli vrstni red na vrhu, je pa Mediana za skoraj 18 odstotkov podcenila dosežek Nataše Pirc Musar, Valicon, ki je bil pri Pirc Musarjevi bližje, pa je za enajst odstotkov podcenil rezultat Anžeta Logarja. Izjemno nenatančni pa sta bili obe raziskavi na dnu lestvice pri kandidatu Levice Mihi Kordišu. Mogoče je, da ga je Kordiš v zadnjih dneh pred volilno nedeljo hudo polomil v kampanji in si s tem pokvaril rezultat.

Kordišu je v absolutnem številu Mediana, ob POPTV je rezultate te agencije objavil še časopis Delo, napovedala 6,5-odstotni delež, Valicon za RTV SLO pa 6,2-odstotnega. Po nobeni od raziskav ne bi bil na zadnjem mestu med vsemi kandidati. Na volitvah je zbral manj kot tri odstotke in končal povsem na dnu. Delež, ki ga je dosegel, je več kot pol manjši, kot sta mu napovedali raziskavi, katerih rezultate sta konec prejšnjega tedna objavili največji televizijski mreži. V primerjavah uporabljamo preračun za anketirane, ki so se opredelili za kandidate, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami.

Rezultati volitev sicer še niso dokončni, ker bodo glasovnice iz posebnih načinov glasovanj, na primer po pošti iz Slovenije in tujine, še prištete, a res velikih sprememb ni pričakovati.

Še najpravilneje sta obe raziskavi napovedali dosežek Milana Brgleza, kjer je bila napaka manjša od treh odstotkov. V absolutnem številu sta Brglezu POP TV in TVS napovedali 15 odstotkov, na volitvah pa je kandidat Gibanja Svobode Roberta Goloba in SD Tanje Fajon zbral 15,4 odstotka. V absolutnem številu je bila napaka za 0,4 odstotne točke.

Primerjava, kako natančni sta bili raziskavi, če upoštevamo le za kandidate opredeljene volivce in še nedokončni rezultat volitev, je takšna: