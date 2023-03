Svet RTV: Ustavno sodišče pozivamo, da čim prej sprejme končno odločitev

Trinajst članic in članov Sveta RTV Slovenija, imenovanih na podlagi novele zakona o RTV Slovenija, se je danes na lastno pobudo prvič sešlo na spoznavnem srečanju. Ob tem so ustavno sodišče pozvali, da čim prej sprejme končno odločitev in preseka pravno in sistemsko negotovost.

"Zavedamo se, da zaradi zadržanja zakona in njegove obravnave pred ustavnim sodiščem nimamo možnosti za polno opravljanje svojih mandatov. Kljub temu pa izražamo pripravljenost konstruktivnega dela v javnem interesu. V obdobju do odločitve ustavnega sodišča se bomo seznanjali z ustrojem in delovanjem javnega medija in se pripravljali na prevzem nalog. Naš cilj je, da bomo ob odločitvi ustavnega sodišča že pripravljeni na operativno delo. Ustavno sodišče pozivamo, da čim prej sprejme končno odločitev in preseka pravno in sistemsko negotovost," piše v izjavi, ki jo je podpisalo 13 članov sveta RTVS.

Pod izjavo so podpisani Andrea Bartole, Gaja Brecelj, Gregor Drnovšek, Sašo Hribar, Aleš Novak, Boštjan Ogris, Robert Pajek, Igor Prassel, Klaudija Sedar, Špela Stare, Ilinka Todorovski, Andraž Vehovar in Luka Zebec. Manjkala sta Tadej Troha in Goran Forbici, dva člana sveta pa še nista imenovana.

V novem svetu zavoda je po noveli zakona 17 članov. 11 članov je predstavnikov javnosti, šest pa predstavnikov zaposlenih, ki so jih zaposleni izbrali iz lastnih vrst. Pet od teh so izvolili na neposrednih volitvah, enega pa je imenoval svet delavcev RTV Slovenija. Po noveli zakona o RTV Slovenija bi moral svet RTV z delom začeti 26. februarja. Kot je že omenjeno, dva člana sveta še nista imenovana, tako da svet trenutno sestavlja petnajst članov.