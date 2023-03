Na podlagi ustavne odločbe, ki je bila objavljena 20. februarja, člani po besedah predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča opravljajo delo skladno s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve novele decembra lani.

Ustavno sodišče je po Gregorčičevih besedah določilo, kako je treba razlagati oz. razumeti njihov sklep. Sodišče je namreč zapisalo, da je začasno zadržalo zgolj izvrševanje tistih prehodnih določb novele, ki urejajo končno konstituiranje sveta in posledično drugih novih organov RTVS. Gre za del 23. člena ter 24. in 25. člen novele.

Kaj so zapisali ustavni sodniki

Kot so zapisali ustavni sodniki, so s tem zagotovili, da je v času do končne odločitve ustavnega sodišča urejeno vodenje, poslovanje in nadzor RTVS v obsegu in pod pogoji iz 22. in 26. člena novele in da lahko tečejo postopki za imenovanje članov sveta v skladu z novelo. Hkrati so zadržali dokončno uveljavitev nove ureditve.

To pomeni, da v času do končne odločitve ustavnega sodišča nadaljujejo delo programski in nadzorni svet ter nanju vezani odbori v sestavi in s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve novele, torej na dan 27. decembra 2022, generalni direktor, direktor radia in direktor televizije pa opravljajo svoje naloge kot vršilci dolžnosti s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve novele. Pri tem znotraj teh pristojnosti opravljajo le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTVS in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.

Programski svet obravnaval poročilo za leto 2022

Odgovorni uredniki programov in predstojniki drugih notranjih organizacijskih enot pa v skladu s 26. členom novele nadaljujejo delo do izteka svojega mandata, je povedal Gregorčič.

Programski svet na današnji seji med drugim obravnava poročilo zavoda za leto 2022, ki so ga končali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 96 tisoč evrov. Po pojasnilu vodstva so na poslovanje pozitivno vplivali znižanje stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnosti, negativno pa nespremenjena višina prispevka za RTV in podražitev energentov.

Zelo velik vpliv na poslovanje zavoda je imelo tudi zmanjšanje stroškov dela. Z zavoda je odšlo nekaj več kot 60 zaposlenih, izplačanih jim je bilo za nekaj več kot 1,1 milijona evrov odpravnin.