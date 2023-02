Zver Evropskemu parlamentu predlagal razpravo o medijih v Sloveniji

"S spremembami zakona bi RTVS postala "zgolj vladno propagandno glasilo", namen sprememb in cilj je takojšen prevzem organov upravljanja RTVS in s tem podreditev tega javnega zavoda vladajoči politiki," je v pismu predsednici odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje Sabine Verheyen zapisal evropski poslanec Milan Zver. Foto: Evropski parlament