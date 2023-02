Društvo novinarjev: Ustavno sodišče podaljšalo agonijo RTVS

"V društvu novinarjev spoštujemo pravno državo, zato spoštujemo tudi večinsko odločitev ustavnega sodišča, vsebinsko pa delimo stališča ustavnih sodnic v ločenih mnenjih. Obrazložitev sklepa nas ni prepričala in se ob njej sprašujemo, ali ne bi moralo tudi ustavno sodišče v obrazložitvah dosegati določenih argumentacijskih standardov. Kot izhaja iz ločenih mnenj, bo začasno zadržanje povzročilo nove pravne zaplete in krizo vodenja RTV Slovenija, preprečitev katere naj bi bil velik razlog za zadržanje zakona," so se na odločitev ustavnega sodišča o zadržanju dela novele zakona o RTVS odzvali v društvu novinarjev. Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS in vodja stavkovnega odbora Helena Milinković pa ocenjuje, da je sodišče postavilo "ustavno pravico do ohranjanja mandata nad ustavno pravico javnosti biti informiran in obveščen."

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvrševanje dela 23. člena ter 24. in 25. členov novele zakona o RTVS, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov lahko tečejo, zadržano je končno konstituiranje sveta, zavod vodi v. d. direktorja.

Ustavne sodnice v ločenih mnenjih opozorile na posledice podaljšanja prehodnega obdobja pri vodenju RTVS



Ustavne sodnice Neža Kogovšek Šalamon, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs, ki so glasovale proti začasnemu zadržanju izvrševanja dela novele zakona o RTVS, v ločenih mnenjih opozarjajo, da začasno zadržanje ne more povrniti mandatov vodilnim, le podaljšuje prehodno obdobje. Zaradi slednjega se bo zavod po njihovih navedbah lahko znašel v situaciji, ko razen v. d. direktorjev ne bo imel delujočih organov.

DNS: Odločitev sodišča bo imela nepopravljive kadrovske posledice

"Prepričani smo, da so nepopravljive posledice za RTV Slovenija že nastale, da nastajajo vsak dan in da bodo zaradi zadržanja zakona nastajale še naprej," so v izjavi zapisali na Društvu novinarjev Slovenije (DNS) in ob tem izrazili skrb za položaj novinarjev na RTV Slovenija, "ki se jim tako le podaljšuje agonija in svoje delo vse težje opravljajo, tako da bo imela odločitev tudi nepopravljive kadrovske posledice."

"Zaradi politično motiviranih, nekompetentnih in škodljivih potez vodstva javna radiotelevizija ne opravlja več svojega poslanstva, izgublja ugled in postaja nerelevantna. Ohranjanje statusa quo, ki mu je odločitev ustavnega sodišča dodala le nova pravna tveganja, v nobenem primeru ne more biti ne v interesu države ne v interesu državljanov, še najmanj pa v interesu RTV Slovenija," so še sporočili iz društva novinarjev.

Ob tem ustavno sodišče pozivajo, da nemudoma nadaljuje razpravo in se javno zaveže, do katerega datuma bo opravilo končno presojo ustavnosti zakona.

Predsednica novinarskih sindikatov: Ženski del ustavnega sodišča razmišlja drugače kot moški

Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS in vodja stavkovnega odbora Helena Milinković ocenjuje, da je ustavno sodišče z začasnim zadržanjem izvajanja dela novele zakona o RTVS postavilo "ustavno pravico do ohranjanja mandata nad ustavno pravico javnosti biti informiran in obveščen. Pa tudi nad ustavno pravico zaposlenih do svobode izražanja in dostojanstva ter nad pravico državljanov do demokratične odločitve na referendumu."

V odzivu je predsednica Milinkovićeva povedala, da so pričakovali, da sodišče ne bo enotnega mnenja: "Izkazalo se je, da predvsem ženski del ustavnega sodišča razmišlja drugače kot moški del."

Sodišče je z omenjeno začasno odredbo po besedah Milinkovićeve ustvarilo "pravno luknjo oz. zmedo, za katero ne vemo, kaj bo točno pomenila za prihodnost RTVS in upravljanje javnega medija".

Milinkovićeva: Upamo, da bo sodišče zadevo obravnavalo prioritetno

"Seveda spoštujemo odločitev sodišča. Živimo v demokratični državi in odločitev sodišča je ne nazadnje dokončna. Upamo pa, da bo sodišče vendarle, kot je zapisalo v svoji odločitvi, še naprej prioritetno obravnavalo zadevo in jo vsebinsko razdelalo. Ob tem upamo, da bo delovalo v skladu s priporočili Evropske komisije, ki je tudi v poročilu o vladavini prava priporočila, da organi nadzora in pregona primere, ki zadevajo medije in medijsko svobodo, obravnavajo prednostno. In upamo, da se bo to zgodilo v čim krajšem času," je dejala.

Po njenih besedah se mudi, ker začasno zadržanje izvrševanja dela novele zakona o RTVS "pomeni bianco menico za trenutno vodstvo, programski svet in nadzorni svet RTVS, da lahko s svojim delom nemoteno nadaljujejo, kar pomeni še nadaljnji razkroj javne radiotelevizije".

"To, kar javnost gleda že leto in pol, kar se dogaja v informativnem programu televizije, bo zdaj usoda celotne javne radiotelevizije. In upam, da so ustavni sodniki na to pomislili in bodo s svojo odločitvijo ne nazadnje tudi javno prevzeli odgovornost za prihodnost tega medija. Ker prihodnost javne televizije pomeni tudi prihodnost demokracije v tej državi," je poudarila sogovornica.

Zaposleni odhajajo z javne RTVS

Na novinarski konferenci prejšnji teden je povedala, da bodo stavkovnemu odboru predlagali zaostrovanje stavkovnih aktivnosti na RTVS, ne glede na odločitev ustavnega sodišča, saj so razmere "akutne".

Med drugim se nadaljujejo odhodi zaposlenih. "Bojim se, da je ta odločitev ustavnega sodišča mogoče še koga prepričala, da zapusti javno RTVS in ne vztraja več. Bojimo se, da bodo zdaj tisti, ki so vztrajali leto in pol in se izpostavili, popustili, ker pač tega boja sami ne zmoremo," je še povedala predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS.