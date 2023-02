Asta Vrečko: Želim si, da ustavno sodišče odloči čim prej, saj je stanje na RTVS nevzdržno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavno sodišče je do končne odločitve začasno zadržalo več členov zakona o Radioteleviziji Slovenija. Odločitev sodišča se nanaša na izvrševanje tistih prehodnih določb zakona, ki urejajo končno konstituiranje sveta in posledično drugih novih organov RTV Slovenija. Postopki konstituiranja novih organov sicer lahko tečejo, zadržano je končno konstituiranje sveta, zavod vodi v. d. direktorja. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno in takoj nadaljevalo vsebinsko presojo.

Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na RTVS s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Vlagatelji pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve omenjene novele decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja ter direktorjev televizije in radia.

Ministrica: Začasno zadržanje zakona o RTVS ne prejudicira končne odločitve ustavnega sodišča

Na odločitev ustavnega sodišča se je v izjavi za medije ob robu seje DZ odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila, da ustavno sodišče ni zadržalo postopkov imenovanja sveta RTVS, pač pa je zadržalo zgolj tri člene v prehodnih določbah. Ob tem je opozorila, da zadržanje izvrševanja določb nikakor ne pomeni, da je zakon protiustaven, in tudi ne pomeni končne odločitve ustavnega sodišča.

Ministrica si ob tem želi, da bi ustavni sodniki odločitev o ustavnosti zakona sprejeli čim prej, saj je stanje na RTVS nevzdržno. Na to po njenih besedah dnevno opozarjajo zaposleni, civilna združba, gledalke in gledalci ter "seveda vsi, ki to agonijo spremljamo".

Na ministrstvu morajo sicer odločbo ustavnega sodišča še proučiti, nato se bodo na njeno vsebino lahko konkretneje odzvali.

SDS: Gotovo je to poraz koalicije

V SDS pozdravljajo začasno zadržanje izvrševanja dela novele zakona o RTVS. Menijo tudi, da bo ustavno sodišče v nadaljevanju ugotovilo neustavnost samega zakona, saj da je bil ta zaradi hitenja premalo domišljen. "Gotovo je to poraz koalicije, če so bili prepričani, da pripravljajo dober zakon," je še ocenila poslanka SDS Alenka Jeraj.

"Ocenjevali smo tudi, da zakon vsebuje neustavne rešitve, vendar se je vladajoči koaliciji tako mudilo z obglavljanjem RTVS oziroma zamenjavo vseh ključnih organov, da niso poslušali nikogar, nastopali so s pozicije moči in se obnašali, kot da lahko počnejo vse, kar želijo, tudi kršijo zakone," je bila danes kritična Jerajeva.

Po njenih besedah so v SDS še vedno prepričani, da je namen novele zakona predvsem "kadrovska čistka" na RTVS. Uveljavitev zakona je sicer SDS lani poskušala zaustaviti tudi z zakonodajnim referendumom, a neuspešno, saj so volivci na novembrskem referendumskem glasovanju noveli zakona prižgali zeleno luč.