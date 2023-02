Gregorčič in Avbelj o zadržanju zakona o RTV: Druge možnosti ustavno sodišče sploh ni imelo

Ustavno sodišče Republike Slovenije je začasno zadržalo izvajanje dela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je Državni zbor sprejel 21. julija lani. Trenutna oblast je zlorabila nujni postopek ter s tem izključila javno razpravo in posledično onemogočila nadzor javnosti nad procesom sprejemanja novele, sta v izjavi za javnost zapisala predsednik programskega sveta RTV Peter Gregorčič in pravnik Matej Avbelj.

Kot sta zapisala v izjavi, je bila ta pobuda za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje "edino pravno sredstvo, s katerim lahko trenutni oblasti preprečimo samovoljno, arbitrarno in grobo politično podrejanje Radiotelevizije Slovenija (RTVS)".

Kot sta navedla, so ves čas vztrajali pri stališču, da tak zakon ne more prestati ustavnosodne presoje. "Ustavno sodišče katerekoli evropske države, ki posledic takega zakona ne bi zadržalo (in zakona kasneje ne bi spoznalo tudi za protiustavnega), bi dalo jasen in očiten signal vsakokratni politični oblasti, da so v tej državi dovoljene politične kadrovske čistke, s katerimi se člane vodstvenih in nadzornih struktur od oblasti neodvisnih institucij, vključno z javnimi mediji, po vsakem prevzemu oblasti lahko zamenja s sebi lojalnimi," sta ocenila.

"Tokrat se je torej t. i. sistem zavor in ravnovesij po kar štirih sejah ustavnega sodišča vendarle vzpostavil in tudi deloval," ugotavljata. Ta sklep po njunem mnenju posledično pomeni tudi zadržanje oblastne instrumentalizacije javnih izjav predstavnikov vlade in novinarskih sindikatov, "s katerimi izražajo svoje globoko, grobo in žaljivo politično nestrinjanje z aktualnim vodstvom RTVS".

Javna kritika mora biti dovoljena

Ob tem sta dodala, da mora biti javna kritika dovoljena, saj je to bistvo svobode izražanja. "Ne more in tudi ne sme pa tako nestrinjanje postati instrument oblasti, saj ne predstavlja ustavno dopustnega cilja, s katerim bi lahko opravičili politične kadrovske čistke in vse posledice, ki jih te čistke prinašajo," menita.

Ta sklep o začasnem zadržanju se zdi pobudnikoma izjemno pomemben tudi zato, "ker preprečuje, da bi v Sloveniji pravo ponovno postalo dekla politike in da bi se pravna država dokončno spremenila v sistem avtoritarnega legalizma", sta še zapisala v odziv.

Grah Whatmough: Vseskozi smo opozarjali, da je takšen prevzem javnega medija nedopusten

V. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough, prav tako pobudnik za ustavno presojo novele zakona, je v izjavi za javnost povedal, da je zelo vesel, da je ustavno sodišče ugotovilo, da so bili njihovi "argumenti vsaj v nekem delu utemeljeni." Poudaril je je, da je vodstvo RTV-ja vseskozi opozarjalo, "da je takšen političen prevzem javnega medija nedopusten". "Veseli me, da se je temu pridružilo tudi ustavno sodišče z današnjo odločitvijo," je še dejal.

Na vprašanje, kakšno odločitev sodišča pričakuje na koncu, je odgovoril, da bi bil odgovor na to preuranjen. Pomembno je, je dejal, da si je sodišče z zadržanjem novele vzelo čas, da vsebinsko pretehta vse argumente, tako argumente pobudnikov presoje kot argumente vlade, ki je novelo zakona lani vložila v parlamentarno proceduro.

"Seveda upam, da bo tudi na koncu sodišče našim argumentom dalo prav, ampak pustimo sodišču, da samo odloči," je dodal.

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvrševanje dela 23. ter 24. in 25. člena novele zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov sicer lahko tečejo, zadržano je končno konstituiranje sveta, zavod vodi v. d. direktorja.