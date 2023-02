Znana bo odločitev ustavnega sodišča glede novele zakona o RTVS

Vlagatelji ustavne pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve omenjene novele decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia.

Po nekaterih neuradnih informacijah se je večina odločila za začasno zadržanje novele, medtem pa je v medijih zaokrožila tudi informacija, da naj bi sodniki razpravo po četrtkovem zasedanju nadaljevali v petek. Na ustavnem sodišču so za STA navedli le, da bo več znanega danes.

Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na RTVS s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Vlagatelji pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve omenjene novele decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia. To se je po njihovem opozorilu zgodilo brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov.

Absolutna prednostna obravnava

Programski in nadzorni svet v skladu z novelo nadaljujeta delo do imenovanja 17-članskega sveta zavoda v skladu z novelo, generalni direktor kot vršilec dolžnosti do imenovanja uprave v skladu z novelo, oba direktorja pa prav tako kot vršilca dolžnosti do imenovanja novih direktorjev radia in televizije.

Po mnenju pobudnikov se s tem krši tako ustaljena praksa ustavnega sodišča kot sodna praksa sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice. Kot ocenjujejo, bodo zaradi izvajanja novele in prekinitve mandatov nastale nepopravljive posledice, zato so predlagali absolutno prednostno obravnavo.