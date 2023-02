Kadunc: Izguba RTV Slovenija bi brez računovodskih akrobacij znašala tri milijone evrov

"Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija Andrej Grah Whatmough je na novinarski konferenci zavajal in lagal. To so stvari, ki se jih v normalnih okoliščinah ne počne," na podlagi zbrane dokumentacije poslovanja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) trdi njegov predhodnik Igor Kadunc. Brez računovodskih akrobacij bi izguba javnega zavoda znašala okoli tri milijone evrov, je prepričan.

Andrej Grah Whatmough se je pretekli teden na novinarski konferenci pohvalil, da je Radiotelevizija Slovenija (RTVS) lani, prvič po šestih letih, poslovala pozitivno. Leto je sklenila s 96 tisoč evri dobička, kar je po njegovih besedah odličen dosežek. Zabeležili so 137,8 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj šest milijonov evrov več kot preteklo leto. Po njegovih navedbah je k temu najbolj pripomoglo učinkovito pobiranje RTV-prispevka, prav tako pa tudi uspešno trženje oglasnega prostora.

Prejšnji generalni direktor RTVS Igor Kadunc se ob tem sprašuje, kako je mogoče, da je RTVS, ki je še v 11 mesecih lanskega leta izkazoval večmilijonsko izgubo, leto končal z dobičkom. Zatrjuje, da bi izguba brez računovodskih akrobacij znašala okoli treh milijonov evrov.

Dopolnitev pravilnika, ki velja za nazaj

Kot izhaja iz letnega poročila, naj bi RTVS lani sprejel dopolnitve pravilnika o računovodstvu, ki je bistveno spremenil dosedanje izkazovanje poslovnih dogodkov, povezanih z izpolnjevanjem obveznosti iz 17. člena ZSFCJA (Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije).

A Kadunc opozarja, da lani ni bil sprejeta nobena dopolnitev pravilnika o računovodstvu, temveč jo je Grah Whatmough sprejel šele 6. februarja letos, ko je bila znana izguba zavoda. Dopolnitev pravilnika naj bi veljala celo retroaktivno od 1. januarja 2022, o tem pa ni obvestil nobenega organa RTVS. "Gre za načrtno zavajanje, tudi če je morda zakonsko dovoljeno," na podlagi dokumentov pravi Kadunc, pridobil jih je tudi prek informacijske pooblaščenke.

Za kaj gre? RTVS je po omenjenem zakonu (ZSFCJA) obvezan, da dva odstotka zbranih sredstev od RTV prispevka nameni za podporo slovenske filmske produkcije, to pa naredi z izvedbo razpisa, prek katerega letno filmarjem nameni finančna sredstva. Tako so od leta 2011 na RTVS iz vseh zbranih sredstev RTV-prispevka vsako leto izločili dva odstotka sredstev (okoli 1,8 milijona evrov) in jih prenesli na pasivne časovne razmejitve kot obveznost. Deluje kot neke vrste sklad, v katerem je bilo zaradi trajanja razpisov, zamikov pri realizaciji in še neporabljenih sredstev konec leta vedno okoli pet milijonov evrov. Ključno je, da RTVS teh sredstev ne sme uporabljati za svoje poslovanje in jih ne prikazuje kot prihodek, opozarja Kadunc.

Z manevrom do 3,1 milijona evrov

A sedanje vodstvo RTVS se je po besedah Kadunca očitno odločilo, da ni smiselno vplačevati v ta sklad, saj je v njem še veliko neporabljenih sredstev. Glede na povprečne odhodke so namesto 1,8 milijona evrov v sklad vplačevali le okoli milijon evrov, doslej neporabljena sredstva pa prenesli na prihodke. S tem manevrom je RTVS v lanskem letu lahko prikazal dodatnih 2,6 milijona evrov prihodkov.

Andrej Grah Whatmough se je pretekli teden na novinarski konferenci pohvalil, da je Radiotelevizija Slovenija lani, prvič po šestih letih, poslovala pozitivno. Leto je končala s 96 tisoč evri dobička, kar je po njegovih besedah odličen dosežek. Foto: STA

"Pri pripravi letnega načrta za leto 2022 so se posamezni poslovni dogodki prikazali z manipulativnim računovodstvom. V največji meri gre za dogodke povezane s 17. členom zakona ZSFCJA. Prav tako so se oživili že odpisani stroški za projekte v višini 486 tisoč evrov, ki so bili predvideni za gradnjo stavbe na Komenskega 5, čeprav to v letnem načrtu sploh ni predvideno. To je računovodska akrobacija. Revizor sicer javno ni izrazil pomislekov, nakazal pa je, da morda le ni bilo vse pravilno glede knjiženja sredstev Slovenskega filmskega centra," pojasnjuje Kadunc. Tako je RTVS po njegovih navedbah skupno prikazal 3,1 milijona evrov dodatnih prihodkov.

Zunanji neodvisni revizor Mazars, d. o. o., namreč v poročilu opozarja na "Kratkoročne obveznosti in pasovne časovne razmejitve" v računovodskem delu letnega poročila RTVS, kjer sta opisana sprememba računovodske ocene glede namensko odloženih prihodkov RTV-prispevka za Slovensko filmsko produkcijo in njen pomemben pozitiven vpliv spremembe na presežek prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja.

Vtis, da je RTV finančno sanirana

"Andrej Grah Whatmough je na novinarski konferenci zavajal in lagal. To so stvari, ki se jih v normalnih okoliščinah ne počne. Razen, če se želiš pohvaliti s pozitivnim poslovanjem. Najbolj sporno pri vsem je, da ljudje na temelju teh informacij dobijo vtis, da je RTVS finančno saniran in nima več nobenih težav. To pa je lahko pogubno pri tem, ko se poskuša doseči nekaj več denarja za javni servis," opozarja Kadunc.

Dodaja, da RTVS potrebuje dodaten denar, saj prihodnje leto ne bo več mogoče goljufati v višini dveh milijonov evrov, ne bo izrednih prihodkov od prodaje delnic družbe Eutelsat in dobljenih tožb proti kabelskim operaterjem. Plače se bodo marca zvišale za štiri odstotke, število zaposlenih pa se ne bo moglo več zmanjševati, saj že zdaj na nekaterih področjih primanjkuje ljudi. Z mamljivimi odpravninami so namreč RTVS zapustili nekateri ključni sodelavci, opozarja nekdanji generalni direktor RTVS, zdaj pa direktor Slovenske tiskovne agencije (STA).

Grah Whatmough je na novinarski konferenci še dejal, da so bili lanski prihodki od oglaševanja višji kot leto prej. "Ni res, leta 2022 so bili kljub zimskim olimpijskim igram, kolesarski dirki po Franciji in svetovnemu prvenstvu v nogometu prihodki za 394.052 evrov nižji kot leta 2021," še sklene Kadunc.