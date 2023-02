Grah Whatmough: RTVS prvič po šestih letih poslovala pozitivno

RTVS je lansko leto zaključila pozitivno, kar se je po besedah v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha zgodilo prvič po šestih letih. Na pozitivno poslovanje so vplivali znižanje stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnosti, med negativnimi dejavniki pa sta nespremenjena višina RTV-prispevka in podražitev energentov.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejal v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Grah Whatmough, je letno poročilo in zaključni račun za lansko leto v sredo na predlog vodstva zavoda sprejel nadzorni svet RTVS, rezultat poslovanja pa je prvič po letu 2015 pozitiven, in sicer v višini 96 tisoč evrov. Lansko leto je torej zavod zaključil s "pozitivno ničlo", kar je po besedah v. d. generalnega direktorja odličen dosežek.

Lani šest milijonov evrov več dobička kot preteklo leto

Zavod je imel lani 137,8 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj šest milijonov evrov več kot preteklo leto. Na to je po njegovih besedah vplivalo več dejavnikov. "Pohvalimo se lahko, da imamo že dve leti praktično rekordne poslovne prihodke, tako na segmentu RTV-prispevka kot tudi na segmentu tržnih dejavnosti," je izpostavil.

Zelo velik vpliv na poslovanje RTVS pa je imelo tudi zmanjšanje stroškov dela. V letih 2021 in 2022 se je namreč po njegovih besedah izvajala kadrovska sanacija iz naslova dveh aneksov h kolektivni pogodbi, trend padanja števila zaposlenih se je tako v zadnjih dveh letih kar precej intenziviral. Če so leto 2020 sklenili s skoraj 2.250 zaposlenimi, jih je bilo zadnji dan lanskega leta 2.126, je še dejal Grah Whatmough.

Lani RTV zapustilo več kot 60 zaposlenih

Natančnih podatkov o tem, koliko zaposlenih so v zadnjih dveh letih odpustili iz poslovnih razlogov, Grah Whatmough nima, lani pa jih je odšlo nekaj več kot 60. Tem so izplačali za nekaj več kot 1,1 milijona odpravnin, podatka, koliko je znašala najvišja, pa v. d. generalnega direktorja nima. Odpravnine so sicer nižje od predvidenih, saj so z aneksi h kolektivni pogodbi suspendirali določbe o višini odpravnin in so zdaj te omejene na deset povprečnih plač zaposlenega. Sredstva za njihovo izplačilo so lani pridobili s prodajo delnic Eutelsata.

Zadnji aneks h kolektivni pogodbi omogoča odhode zaposlenih tudi letos, a zdajšnje vodstvo po njegovih besedah programa razreševanja presežnih delavcev ne bo izvajalo, pač pa bo to vprašanje za novo vodstvo s polnim mandatom. Tudi podatka, koliko zaposlenih bi lahko odšlo letos, nima, ocenjuje pa, da okrog 70. Na vprašanje, ali bo v tem primeru na RTVS ostalo dovolj zaposlenih za izvajanje zakonsko določenih obveznosti, je odgovoril, da "absolutno".

Na poslovanje RTV vplivali tudi negativni dejavniki

Na poslovanje RTVS pa niso vplivali le pozitivni, ampak tudi negativni dejavniki, je še poudaril Grah Whatmough. Prvi je po njegovih besedah višina RTV-prispevka, ki je nespremenjena že od leta 2012, kljub temu pa jim ga uspe vsako leto pobrati več, saj "bolj intenzivno izvršujejo to, kar zakon tako ali tako predvideva". Če pa bi se višina RTV-prispevka uskladila z inflacijo, bi to na letni ravni prineslo 26 milijonov evrov več prihodkov, je še dejal.

Poleg dviga plač v javnem sektorju je po njegovih besedah negativen dejavnik, ki je vplival na poslovanje zavoda, tudi "dramatično visoka cena električne energije". Razlika v stroških električne energije je po njegovih besedah skoraj pet milijonov evrov, zaradi povečanih odhodkov pa zavod ni prejel nobene pomoči države. Če bi jo, bi "namesto o pozitivni ničli lahko govorili o konkretnem dobičku", je še dejal.