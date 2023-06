Prva seja novega sveta RTVS

Ustavno sodišče je namreč sporočilo, da ni zmožno dovolj hitro priti do vsebinske odločitve glede skladnosti novele z ustavo. Ker se odločitev torej odmika v nedoločljivo prihodnost, je sklenilo, da preneha veljati sklep o začasnem zadržanju dela novele. Ta je onemogočal konstituiranje novih upravljavskih organov, obenem pa so javni radio in televizijo vodili vršilci dolžnosti direktorjev.

Po odločitvi sodišča pa so tako zdaj odprta vrata za konstituiranje novega sveta RTVS, ki bo nadomestil dosedanji programski in nadzorni svet RTVS. 17-članski svet, ki ga sestavlja šest predstavnikov zaposlenih in 11 predstavnikov javnosti, se bo torej danes sestal na ustanovni seji, na kateri bodo po pričakovanjih izvolili predsednika sveta in začeli delo.

Nalog, ki jih čakajo, ni malo, med prvimi bo imenovanje predsednika štiričlanske uprave, ki bo po noveli zakona o RTVS vodila in upravljala javni zavod. Predsednika uprave bo svet RTVS imenoval na podlagi javnega razpisa, še dva člana bo svet imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu.