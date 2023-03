Policija zaradi shoda poklicnih gasilcev vodi več prekrškovnih postopkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Policijski upravi Ljubljana vodijo več prekrškovnih postopkov zaradi februarskega shoda poklicnih gasilcev, ki so zahtevali višje plače in odpravo domnevnih plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, poroča N1.

16. februarja so se gasilci zbrali na Trgu republike pred parlamentarno stavbo, nato pa odšli pred poslopje vlade. Na protestu so uporabljali pirotehniko. Med nagovorom ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik so jo domnevno metali proti njej.

Na Policijski postaji Ljubljana zdaj pravijo, da je bil shod prijavljen, so pa zaznali sum kršitev zakona o javnem zbiranju. Policija preiskuje, ali je organizator shod izvedel v nasprotju z napovedanim programom, in vodi prekrškovne postopke zoper posameznike, ki so na shod prinašali predmete ali snovi, ki jih na shod ni dovoljeno prinašati.

Predsednik sindikata: Imeli smo vsa dovoljenja

S tem je seznanjen tudi predsednik sindikata poklicnih gasilcev David Švarc, zoper katerega vodijo postopek. Ta trdi, da so imeli vsa dovoljenja in da je shod bil prijavljen.

Trenutno poteka zbiranje obvestil, postopki pa še niso končani, so nam pojasnili.