Šarec: Če je moja usoda takšna, da bo fizično z menoj obračunal gasilec, naj pač bo

"Tako so se nazadnje name drli protestniki proti cepljenju pred dvema letoma, ki so protestirali pred DZ. Pa me ni strah, naj kar pridejo, saj verjamem, da je človeku vse usojeno vnaprej. Če je moja usoda takšna, da bo fizično z menoj obračunal gasilec, naj pač bo," je na družbenem omrežju Facebook zapisal minister za obrambo Marjan Šarec. V svojem zapisu se je odzval na dogajanje na četrtkovem protestu poklicnih gasilcev.

Dva dni po tem, ko so se pred vlado na protestnem shodu zbrali poklicni gasilci, ki tako kot mnogi zaposleni v javnem sektorju zahtevajo višje plače, se je na družbenem omrežju oglasil obrambni minister Marjan Šarec.

Gasilci so svoje nezadovoljstvo na ulicah prestolnice v četrtek izrazili tudi z uporabo pirotehnike, dimnimi baklami in ognjem.

Da se to ne spodobi in da se od gasilcev pričakuje več, je v svojem zapisu izpostavil obrambni minister: "Res je, nisem najboljši gasilec v Sloveniji, niti nimam visokega čina, imam pa močno zavedanje, kaj gasilska organizacija predstavlja. Ali naj vsaj bi predstavljala. Je mladim za zgled metati močno pirotehniko v bližini šole? Je zgled zažigati? Je zgled metati predmete proti ministrici? In vse to v središču mesta. In potem berem razne komentarje, ki vse to primerjajo s prejšnjimi protesti. Tudi da niso imeli izbire in podobno. Žal se od gasilca pričakuje več. Uniforma in ugled v javnosti prineseta s seboj tudi odgovornost."

Vlada sicer zahteve gasilcev razume kot neupravičene. Kot so po protestnem shodu zatrdili na ministrstvu za javno upravo, so poklicni gasilci ena od bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju, njihove plače pa vseskozi rastejo. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je na novinarski konferenci po četrtkovi seji vlade gasilcem sporočila, da se bodo morali začeti pogovarjati na podlagi podatkov, ne na ulici. Da dialog med sindikati in vlado ves čas teče, je zapisal tudi Šarec.