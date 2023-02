Protestni shod poklicnih gasilcev: zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poklicni gasilci bodo danes pred poslopjem vlade pripravili protestni shod. Zahtevajo odpravo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno vrednotenje svojega dela. Po napovedi sindikata se bodo najprej zbrali na Trgu republike nasproti parlamenta, sam protest z nagovori v Gregorčičevi ulici pa se bo začel ob 11. uri.

V sindikatu poklicnega gasilstva pričakujejo, da se gasilce uvrsti v primerne plačne razrede, da se odpravijo plačna nesorazmerja in se jih enako obravnava kot nekatere druge skupine.

Po dvigu plač nekaterim drugim skupinam v javnem sektorju so na vlado naslovil zahtevo, da se poklicnim gasilcem plače dvignejo za osem plačnih razredov. A na vladni strani doslej za to ni bilo pripravljenosti, še dodatno pa so njihovo nezadovoljstvo okrepila vladna izhodišča za reformo v javnem sektorju.

Zbrali se bodo gasilci iz vseh poklicnih gasilskih enot

Kot je prejšnji teden pojasnil generalni sekretar sindikata David Švarc, je zanje še posebej sporen vladni predlog v delu, ko gre za odpravo plačnih nesorazmerij. Ta je namreč predvidena v obdobju od 1. januarja 2024 do 30. junija 2026, kar pomeni, da bi morali gasilci v tem obdobju čakati na odpravo plačnih nesorazmerij, ob tem da bi bila po vladnem predlogu vsa napredovanja zamrznjena.

V Sloveniji je poklicnih gasilcev dobrih 1000, v 14 javnih poklicnih gasilskih enotah dobrih 800. Švarc je napovedal, da se bodo na protestnem shodu zbrali poklicni gasilci iz vseh poklicnih gasilskih enot, vsak od njih pa bo dobil priložnost, da izrazi svoje nezadovoljstvo in tako tudi na "osebni ravni" izrazi svoja pričakovanja in zahteve.