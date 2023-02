Vlada pred sindikate z izhodišči za plačno reformo javnega sektorja

Po vladnih načrtih naj bi se vlada in sindikati najprej lotili pogajanj o odpravi plačnih anomalij, nato bi sledili pogovori o širši reformi, za katero bi si vzeli več časa.

V javnem sektorju bi odpravili plače, ki so nižje od minimalne. Med najnižjo in najvišjo bi vzpostavili razmerje ena proti sedem in poiskali skupno osnovo za usklajevanje plač, pokojnin in socialnih transferjev. Plačna razmerja pa bi po novem urejali znotraj t. i. plačnih stebrov, ki bi veljali za posamezne skupine javnega sektorja.

V sindikatih zdaj pričakujejo podrobnejša pojasnila, saj opozarjajo, da je nejasnosti še veliko. Z vladno namero, da bi se najprej pogajali o odpravi plačnih nesorazmerij in nato začrtali širšo reformo, se glede na prve odzive strinjajo. V pogovore namreč številne skupine v javnem sektorju vstopajo z zahtevami po višjih plačah.