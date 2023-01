Gasilci tudi po sestanku z ministrom Šarcem ostajajo pri napovedi protestnega shoda

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je vlado in ministrstvo za obrambo pred dvema tednoma pozval k dogovoru o dvigu plač poklicnim gasilcem. Zahtevajo osem plačnih razredov. Pri tem so pojasnili, da so jih k temu spodbudili parcialni dvigi posameznim skupinam, čeprav je vlada zagotavljala, da se to ne bo dogajalo.

Vladni strani so kot rok za dogovor določili petek, 27. januar. V nasprotnem primeru so napovedali stopnjevanje sindikalnih aktivnosti. Po Švarčevih besedah se jim je zdelo korektno, da še prej svoje zahteve predstavijo resornemu ministru in še enkrat pozovejo k izpolnitvi zahtev.

Današnjega srečanja z ministrom so se udeležili predsedniki sindikatov vseh poklicnih gasilskih enot. Kot je povedal Švarc, jim je minister danes pojasnil, da sicer razume njihove zahteve, a ministrstvo ni tisto, ki bi jim lahko dvignilo plače, pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij pa bodo potekala skupaj s pogajanji o prenovi plačnega sistema javnega sektorja.