Višje plače zahtevajo tudi ravnatelji

Ravnatelji šol opozarjajo na plačna nesorazmerja in ne razumejo, zakaj so zdravniki in sodniki več vredni od njih. Od vlade pričakujejo, da jim do plačne reforme dodeli 600 evrov bruto mesečnega dodatka, kot je to storila za sodnike in tožilce. Hkrati zahtevajo, da jim vlada tudi finančno ovrednoti strokovne nazive, poročata Večer in Delo.

"Glede na izjemno naporno covidno obdobje, v katerem so šole delovale prav zaradi truda ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter učiteljev, ki so svoje delo opravili v razredih, bi si želeli, da vlada vsaj v majhni meri pokaže, da se zaveda pomena našega dela," je za časnik Večer dejal predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan. Dodelitev dodatka pa bi razumeli kot "znak dobre volje vlade".

Na ta način bi ravnatelji lažje počakali na ureditev plačnega sistema

Ob približno 1.200 ravnateljih bi takšen dodatek na letni ravni pomenil okoli sedem milijonov evrov dodatnih stroškov, obenem pa bi po Pečanovi oceni to pripomoglo k temu, da bi ravnatelji lažje počakali na ureditev plačnega sistema. Trenutno je izhodiščni plačni razred za ravnatelje v razponu od 47. do 52. plačnega razreda, zdaj pa predlagajo dvig za 36 odstotkov, kar bi pomenilo uvrstitev v razponu od 56. do 60. plačnega razreda. Hkrati zahtevajo jasno opredelitev, ali so tudi ravnatelji funkcionarji, poroča Večer. Opozorili so, da je dvig minimalne plače, čeprav je bil potreben, zamajal celoten sistem, poroča Delo.

V zvezi so namreč v petek organizirali zbor, ki se ga je udeležilo približno 230 ravnateljev in njihovih pomočnikov. Na srečanje so povabili tudi predsednika vlade Roberta Goloba in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, a se je srečanja udeležil le bodoči minister za vzgojo in izobraževanje, trenutno še državni sekretar Darjo Felda.

Bodoči minister je ravnateljem dejal, da ne ve, kaj naj bi jim obljubil

Felda je ravnateljem po poročanju Večera dejal, da ne ve, kaj naj bi jim obljubil. Pojasnil je, da je z ravnatelji na skupnem bregu, kar zadeva vrednotenje njihovega dela, in da je tudi vlada prepoznala občutno razliko med vrednotenjem dela šolnikov in drugih v javnem sektorju, a da se čez noč ne da nič urediti. Ravnateljem je obljubil, da se bo kot član vlade zavzemal, da bi jim vendarle še pred reformo nekaj primaknili k plači.

Pečan se sprašuje, zakaj je njegova ura vredna zgolj 14 evrov, popoldanska ura zdravnika v ambulanti za neopredeljene pa 80 evrov neto. Zveza bo premierja že prihodnji teden pisno spomnila na njegove lanske obljube o možnosti izboljšanja njihovega materialnega stanja še pred reformo, sicer bodo po besedah Pečana svoje zahteve začeli zaostrovati, poroča Večer.

K skupnemu nastopu je pozval tudi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj, ki je podprl prizadevanja ravnateljev za boljše plačilo, še poroča Večer.