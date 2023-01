Višje plače zahtevajo tudi zaposleni v lokalni samoupravi, ne izključujejo niti stavke

"Občine zelo težko pridobimo nove kakovostne kadre, saj je okolje postalo nekonkurenčno in neprivlačno," so opozorili.

"Občine zelo težko pridobimo nove kakovostne kadre, saj je okolje postalo nekonkurenčno in neprivlačno," so opozorili.

V pozivu, ki so ga naslovili na predsednika vlade Roberta Goloba, so v sindikatu opozorili, da so zaposleni v lokalni samoupravi gonilo razvoja občin in države v celoti. Po njihovih navedbah vse investicije v občinah izvajajo zaposleni v občinah, ki pa so "v večini primerov za svoje delo plačani podpovprečno glede na preostali javni sektor".

Zato jih zanima, kako bo vlada ukrepala in zaščitila razvoj občin, saj je delo zaposlenih popolnoma podcenjeno, na javne razpise za zaposlitev pa sploh ni več prijav. "Občine zelo težko pridobimo nove kakovostne kadre, saj je okolje postalo nekonkurenčno in neprivlačno," so opozorili. Kot so dodali, si zaslužijo plačo, ki bo njim in njihovim družinskim članom omogočala dostojno življenje.

Zahtevajo povišanje plač za štiri plačne razrede

Od vlade zato zahtevajo, da nemudoma pristopi k odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plač v javnem sektorju. Zahtevajo dvig plač vsem, vključno z občinskimi funkcionarji, torej župani in podžupani, za vsaj štiri plačne razrede. Poleg tega zahtevajo, da se za leto 2023 izplača regres za letni dopust vsem v javnem sektorju v višini 1.500 evrov.

"Če vlada ne bo prisluhnila našim zahtevam, ne izključujemo niti možnosti organizirane stavke po vseh slovenskih občinah," so še zapisali v pozivu.