Ministrica Ajanović Hovnik: Ne nameravamo "priti z vrečo denarja". Anomalij v sistemu je preveč.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v oddaji Tarča na TV Slovenija pojasnila, da je seja pogajalske komisije vlade in sindikatov sklicana za ponedeljek in bo odprta tudi za medije. Foto: STA

Vlada se je tako seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju med letoma 2008 in 2022. Vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je naložila, da s to informacijo v januarju 2023 v okviru seje pogajalske komisije seznani sindikate, so po seji vlade sporočili z ministrstva za javno upravo.

Prav tako je pooblastila vladno pogajalsko skupino, da se z reprezentativnimi sindikati dogovori o časovni dinamiki usklajevanja posameznih faz prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah v obdobju do 30. junija 2023. To namreč predvideva oktobra lani sklenjen dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Vlada in sindikati za mizo znova v ponedeljek

Pri tem je poudarila, da nikakor ne nameravajo "priti z vrečo denarja", ker je anomalij v sistemu preveč.

V sindikatih javnega sektorja sicer od vladne strani pričakujejo, da jim bo predstavila izhodišča plačne reforme in bodo lahko začeli pogajanja. Opozarjajo, da bi se pogajanja v skladu z dogovorom morala začeti že pred dvema mesecema.

O plačni reformi na naslednjem koalicijskem vrhu

Izhodišča plačne reforme sicer zaenkrat še niso znana, ministrica je namreč doslej javno izpostavila le nekatere načrtovane rešitve. O podrobnostih na torkovi novinarski konferenci še ni želela govoriti, saj naj bi jih najprej predstavili na koalicijskem vrhu. A vrh koalicije na srečanju v sredo vprašanja plačne reforme še ni odprl. O njej naj bi spregovorili na drugem vrhu čez približno dva tedna.