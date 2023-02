V požaru v Moskvi več mrtvih, tudi otroci. Videli naj bi požigalca.

Znano je še, da se je v požaru poškodovalo enajst ljudi, 200 so jih iz stavbe pravočasno evakuirali. Požar naj bi izbruhnil v petem nadstropju 16-nadstropne stavbe okoli 21. ure po moskovskem času. V stanovanjskem objektu je na desetine pritličnih poslovnih prostorov, v drugem, tretjem in četrtem nadstropju pa hotel MKM.

Požar so pogasili še pred polnočjo in pregledali vse prostore.

Ruski preiskovalni odbor je na Telegramu sporočil, da so začeli kazenski postopek zaradi kršitev varnostnih predpisov, za katere je zagrožena najvišja zaporna kazen šestih let. Uradniki preučujejo vrsto mogočih vzrokov, vključno s požigom.

Po poročanju agencije Tass naj bi očividci videli stanovalca, ki je na hodniku zažigal predmete.

#RussiaOnFire

Another big blaze in #Moscow, and it's killed 6 people including two children.



Fire broke out at the MKM Hotel in the centre of #Russia's capital city.



Investigators say there were safety flaws and opened criminal cases. pic.twitter.com/8uSUKyjEDz