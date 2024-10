V prometu pa še zdaleč ni edini moteči dejavnik uporaba mobilnega telefona, ampak tudi druge aktivnosti, ki odvračajo pozornost voznika. Denimo nastavitve multimedijskih naprav in asistenčnih sistemov v vozilu, prehranjevanje, ukvarjanje s potniki ali celo čustveno stanje voznika.

Zavedati se moramo, da tudi prostoročna uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost, saj pogovor zahteva miselno pozornost, kar vpliva na sposobnost hitrega odzivanja na prometne situacije, poudarjajo na agenciji.

Že iskanje radijske postaje je lahko nevarno

Poleg nespametnega pisanja SMS-sporočil med vožnjo so lahko izjemno nevarne tudi druge aktivnosti. Zasloni v sodobnih avtomobilih namreč omogočajo dostop do številni funkcij, kot so navigacija, radio, klimatska naprava, nastavitve voznih programov in asistenčnih sistemov, ki zahtevajo pozornost in pogosto preusmeritev pogleda s ceste.

Voznik, ki med vožnjo nastavlja radijsko postajo, lahko prevozi več kot 28 metrov, ne da bi v resnici vedel, kaj se dogaja na cesti. Na avtocesti ta razdalja znaša več kot 70 metrov.

Vse želene nastavitve in prilagoditve moramo nujno urediti že pred vožnjo ali pa se, če je to nujno potrebno, varno ustaviti!

Foto: AVP Pogovori s sopotniki, zlasti čustveno nabiti – prepir ali smeh–, lahko hitro odvrnejo voznikovo pozornost, ravno tako jokajoči otroci in nemirni hišni ljubljenčki v avtomobilu.

Če so v vozilu otroci, naj odrasla oseba skrbi zanje ali pa si omislite varnostne asistenčne sisteme, ki zmanjšajo potrebo po stalni neposredni pozornosti voznika.

Preprečimo "mikrospanje" med vožnjo

Utrujen voznik se bo težko hitro in pravilno odzival, njegov reakcijski čas je daljši. Povečana je tudi verjetnost "mikrospanja" – kratkega obdobja, ko voznik za nekaj sekund zapre oči (ali pa tudi ne) in izgubi pozornost. Počitek pred vožnjo in redni postanki so nadvse pomembni.

Jezni, žalostni ali preveč vznemirjeni vozniki imajo zmanjšano sposobnost nadzora nad vozilom. Čustveno razburjenje lahko vodi v impulzivne odločitve, ki povečajo tveganje za nevarne situacije, zato je v takšnem položaju bolje preložiti vožnjo, dokler se ne umirimo.

Tudi uživanje hrane in pijače med vožnjo odvrača pozornost od ceste. Z vsakim iskanjem prigrizka ali pijače v osrednji konzoli voznik tvega izgubo nadzora nad vozilom.

Rešitve za zmanjšanje motenj med vožnjo

Zavežimo se, da se med vožnjo ne bomo odzvali na telefon, k čemur spodbudimo tudi svoje domače.

Prilagodimo nastavitve pred vožnjo.

Uporabljajmo gumbe na volanu.

Vzemimo si redne odmore.

Ne motimo voznika.

Kot voznik se večkrat vprašajmo, kako smo prevozili zadnji kilometer. Kakšen je bil prometni znak, ki smo ga nazadnje opazili?