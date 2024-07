Vozite v natikačih ali bosi? To vas lahko drago stane, opozarjajo na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa. čeprav bosonoga vožnja in vožnja v natikačih pri nas zakonsko nista prepovedani, sta lahko izjemno nevarni, in če policist presodi, da vaša obutev ni primerna, vam lahko vseeno izreče 120 evrov globe.

V poletnih mesecih, ko je vročina še posebej huda, mnogi vozniki za volan radi sedejo bolj lahkotno oblečeni in obuti. To je povsem sprejemljivo, dokler je obutev takšna, da omogoča varno upravljanje vozila, tudi v trenutkih, ko se je treba hitro odzvati in ukrepati.

Natikači lahko preprečijo hiter odziv

Številni vozniki se tako v vročih poletnih dneh na vožnjo odpravijo kar v natikačih, ki so tipično in lahkotno poletno obuvalo. Toda ta obutev zaradi svojih lastnosti vozniku preprosto ne omogoča, da bi se vedno in v vsakem trenutku odzval tako, kot je to najbolj primerno in varno. Natikači namreč na nogi niso čvrsto nameščeni in zlahka tudi zdrsnejo z noge, še huje pa je, da pri tem lahko zdrsnejo tudi pod zavorni pedal, pojasnjujejo na Agenciji za varnost prometa.

Gladka podlaga lahko pomeni, da bo (oznojena) noga zdrsnila s podplata, kar je še posebej alarmantno ob silovitem zaviranju. Ravno tako natikači nimajo pete in je tako noga med počivanjem na tleh brez opore. Mnogi natikači imajo tudi precej širok podplat, kar lahko pomeni, da boste nehote pritisnili dva pedala ali pa bo natikač odletel. Če bo natikač končal zagozden pod pedalom zavore, ga ne boste mogli povsem pritisniti in tako ne boste izkoristili vse zavorne sile.

Bosonoga vožnja zakonsko ni prepovedana, a lahko vseeno dobite kazen

Hkrati na agenciji svetujejo, da ne vozite bosi. Bosonoga vožnja zakonsko sicer ni prepovedana, a je lahko prav tako nevarna. Z boso nogo namreč ne morete zagotoviti enake oziroma enko razporejene sile na pedalu zavore.

Bosa noga, posebej potna, lažje zdrsne z zavornega pedala, prav tako plina ali sklopke. Foto: Shutterstock

Poleg tega bosa noga, posebej potna, lažje zdrsne z zavornega pedala, prav tako plina ali sklopke. Še huje pa je, če na pedal zaidejo droben kamen, trska, košček stekla, vi pa želite nanj pritisniti z vso močjo.

Če vas ustavi policist, vi pa vozite bosi ali v natikačih, se torej lahko zagovarjate z zakonom, ki eksplicitno ne prepoveduje vožnje v natikačih ali bosonoge vožnje, toda v drobnem tisku piše: "Voznik in učitelj vožnje se morata med vožnjo vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njuno slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila."

To torej pomeni, da če policist oceni, da vam obutev ne omogoča varne vožnje, vam vseeno lahko napiše kazen za 120 evrov.

Kaj pa v drugih državah?

V večini evropskih držav je zakon podoben kot v Sloveniji, v Franciji, Španiji in Grčiji pa je vožnja v natikačih zakonsko kazniva, zato vam policist nemudoma izreče globo.

Kakšne čevlje torej obuti za vožnjo?

Med vožnjo zato nosite obutev, ki bo omogočila udobno vožnjo, hkrati in predvsem pa tudi hipen, natančen in pravilen odziv ob morebitnih nepričakovanih situacijah.

Na Agenciji za varnost prometa priporočajo, da imate obute čevlje z zmerno debelim, okoli deset milimetrov, in čvrstim podplatom. Čevlji naj bodo udobni, lahki, s trdo peto in naj dobro, čvrsto objamejo nogo in podplat. Športni copati so kar dobra izbira, menijo na agenciji, vendar pri tem pazite, da podplat ne bo preširok.

"Če v poletni vročini res ne prenesete nogavic in športnih copat, potem svetujemo, da imate za sedežem spravljen par udobnih čevljev, da se lahko pred vožnjo hitro preobujete. In obratno. Varnost naj bo vedno na prvem mestu!" so sklenili na Agenciji za varnost prometa.