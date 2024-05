V Novem mestu danes brezplačen trening varne vožnje

Policija, Dars in Javna agencijo RS za varnost prometa (AVP) dopoldne na ploščadi Avtocestne baze Novo mesto blizu avtocestnega priključka Novo mesto vzhod pripravljajo brezplačni trening varne vožnje. Namenjen je vsem motoristom, ki se želijo podučiti in preizkusiti v varni vožnji.

Na treningu varne vožnje bodo motoristi deležni krajšega teoretičnega usposabljanja, nato bo sledil trening na poligonu.

Današnje usposabljanje v Novem mestu je eno od štirih brezplačnih usposabljanj in treningov, ki jih za voznice in voznike motornih koles pripravljajo policija, Dars in AVP. Namenjeni so ozaveščanju voznikov o pomenu varne vožnje ter praktičnemu prikazu, kako se v promet obnašati čim bolj varno.

Treningi lahko še posebej koristijo motoristom, saj spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, so sporočili iz Darsa.