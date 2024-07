Predor zaprli zaradi vožnje v napačno smer, druga voznica pred zaprtim predorom obrnila in tudi ona zapeljala v napačno smer

Koprski policisti so v petek obravnavali dve vožnji v nasprotno smer.

Ob 2.54 so koprski policisti prejeli klic očividca, ki je povedal, da bel kombi pelje po cesti skozi predor Markovec, od Izole proti Kopru, po napačnem smernem vozišču. Policisti policijske postaje Koper so vozilo zaustavili pri Kopru. 51-letnemu vozniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,85 mg/l, odrejen mu je bil tudi strokovni pregled. Obravnava se kaznivo dejanje nevarna vožnja.

Voznica je obrnila pred zaprtim predorom in se zapeljala v nasprotno smer

Medtem ko je bil predor Makovec zaradi prejšnje zadeve zaprt, so policisti policijske postaje Koper opazili voznico osebnega avtomobila, ki je obrnila pred zaprtim predorom in zapeljala v nasprotno smer. 44-letni voznici so odvzeli vozniško dovoljenje, sledi ji obdolžilni predlog.

Vse, ki ste opazili voznika med vožnjo v nasprotno smer in ste se bili pri tem ogroženi, policisti prosijo, da to čim prej sporočite na 113. S tem boste policistom pomagali pri zagotavljanju varnosti in izločanju nevarnih voznikov z naših cest.