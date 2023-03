Trčenje na pomurki: vozilo je vrglo v zrak, 32-letnik padel iz njega in obležal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na pomurski avtocesti na uvozu Pernica v smeri Maribora je 37-letni voznik z desnega zapeljal na levi vozni pas in trčil v avtomobil 32-letnega voznika. Ta je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Vozilo je vrglo v zrak, po izjavah očividcev pa je voznik padel iz vozila in obležal na kraju nesreče.

Okoli 17.30 so mariborske policiste obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A5 na uvozu Pernica v smeri Maribora, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Sedemintridesetletni povzročitelj je vozil po desnem prometnem pasu v smeri Maribora in nato zapeljal na levi prometni pas, ne da bi se prepričal, ali lahko to varno stori glede na preostale udeležence. V tem trenutku ga je po levem prometnem pasu že prehiteval 32-letni voznik osebnega avtomobila.

Zaradi trčenja v desni bok udeleženčevega vozila je 32-letni voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varovalno ograjo ob izvozu za Pernico, pri tem je vozilo vrglo v zrak, po izjavah očividcev pa je voznik padel iz vozila in obležal.

Na kraju so posredovali reševalci, ti so poškodovanega 32-letnika odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Utrpel je hude telesne poškodbe, vendar ni v smrtni nevarnosti, so sporočili.

Policisti bodo zoper povzročitelja napisali kazensko ovadbo na pristojno ODT v Mariboru, zoper udeleženca pa bodo izvedli ukrep po znani analizi strokovnega pregleda, zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo mu bodo izdali tudi plačilni nalog.

Vožnja v nasprotno smer

Včeraj okoli desete ure pa so bili mariborski policisti obveščeni, da voznik osebnega avtomobila znamke Nissan Juke vozi v nasprotni smeri avtoceste A1 Maribor−Ljubljana.

Policisti sicer vozila na avtocesti niso izsledili, je pa bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je po nasprotni strani avtoceste vozil 84-letni voznik, zoper katerega so policisti izvedli postopek in bodo po vseh zbranih obvestilih podali obdolžilni predlog na sodišče v Mariboru.