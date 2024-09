K varnosti na cesti lahko prispevamo predvsem sami

»Poglej ga, kako vozi« in »Pa spet zavija kar brez žmigavca« sta samo dve izmed izjav, ki jih v avtu pogosto jezno izrečemo ob ravnanju drugih voznikov . Velikokrat se namreč ukvarjamo z neprimerno vožnjo vseh okoli nas, se ob tem razburjamo, kasneje pa o tem debatiramo tudi s prijatelji in družinskimi člani.

A ne glede na to, koliko jeze usmerimo na ravnanje ostalih voznikov, na njihovo vedenje na cesti nimamo vpliva. Vedno pa lahko vplivamo na to, kako zgledni in varni vozniki smo mi sami. Nestrpnost namreč negativno vpliva na našo sposobnost za vožnjo, kar ni varno ne za sopotnike ne za vse ostale udeležence v prometu.

Kako lahko kljub objestni vožnji ostalih sami ostanemo mirni in varni vozniki?

Kot rečeno, na vedenja ostalih voznikov ne moremo vplivati, lahko pa za varnost v prometu poskrbimo mi sami. Spodaj preberite nekaj nasvetov, s katerimi lahko tudi vi na cesti ostanete mirni ne glede na situacijo.

Izogibajte se čustvenim odzivom

Vam je nekdo odvzel prednost ali nenadno pritisnil na zavoro? Ne razburjajte se. Poskrbite za svoj pravočasen odziv in se osredotočite na nadaljnjo vožnjo. Razburjenost namreč lahko vpliva na to, kako boste za volanom postopali v naslednjih korakih, ti pa lahko prav tako odločajo o vaši varnosti na cesti.

Upoštevajte pravila varne vožnje

Seveda so situacije, na katere na cesti nimamo vpliva. So pa tudi tiste, na katere lahko vplivamo z varno kulturo vožnje in upoštevanjem cestno prometnih predpisov. Če vozimo po omejitvah in s primerno varnostno razdaljo, se lahko izognemo skorajšnjemu naletu in če smo pozorni na svojo okolico, lahko dovolj hitro opazimo objestno ravnanje ostalih ter se primerno odzovemo.

Ne odzivajte se na provokacije drugih voznikov

Najhuje, kar lahko naredimo v primeru skorajšnjega trka, je, da se na provokacije drugega voznika odzovemo iracionalno. Če se znajdemo v takšni situaciji, poskušajmo odreagirati kar se da mirno in reakcije drugega voznika ne vzemimo osebno, saj ta nima nikakršne veze z nami.

Poskrbite za svojo pripravljenost in osredotočenost

Preden se odpravite na cesto, pomislite, ali ste pripravljeni na vožnjo. Ste dovolj spočiti, kakšno je vaše psihofizično stanje? Pomembno je, da pri ocenjevanju svoje sposobnosti za vožnjo upoštevate več različnih dejavnikov, saj je od tega, kakšni se usedete za volan, odvisna vaša varnost in varnost vseh ostalih.

Seveda smo našteli le nekaj ravnanj, z upoštevanjem katerih ste lahko tudi vi še eden od varnih voznikov in s katerimi lahko prispevate k varnosti vseh ostalih udeležencev v prometu.

Varni vozniki so namreč tisti, ki za varnost na cesti vsakodnevno skrbijo z varno kulturo vožnje. So osebe, s katerimi lahko v avtu brez skrbi zaspimo, se med vožnjo z njimi povsem sprostimo ali pa jim v avto zaupamo celo svojega otroka. Vedenje varnih voznikov spoštujemo vsi udeleženci v prometu, saj se zaradi njih na cesti počutimo bolj varno.

Lahko bi torej rekli, da so varni vozniki tudi skrbniki varnosti v prometu. Tako kot je skrbnik te tudi Continental. Prav zato se je v novi kampanji odločil poiskati čim več varnih voznikov, zaradi katerih so bolj varne vse družine na cesti.

Ste ob branju članka tudi vi pomislili na nekoga, ki za vas predstavlja varnega voznika? Nominirajte ga na Continentalovi spletni strani in sodelujte v žrebu za zimski avto paket. Če pa sodelovanje potrdi tudi vaš nominiranec, se oba potegujeta za set Continental Premium pnevmatik.

Naročnik oglasnega sporočila je CONTINENTAL ADRIA D.O.O.